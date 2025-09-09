  1. استانها
۱۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۰۸

آزادی بیش از هزار زندانی در خراسان رضوی

مشهد - رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی از آزادی بیش از یک‌هزار نفر زندانی معصر در استان خراسان رضوی خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد سلطانی در خصوص اهم برنامه‌های هفته وحدت استان خراسان رضوی اظهار کرد: آزادی بیش از یک‌هزار نفر زندانی معصر در استان خراسان رضوی با هماهنگی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، دادگستری استان، ستاد دیه و کمیته امدادامام خمینی «ره» درهفته دولت مهمترین برنامه است

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی افزود: اعزام سخنران و مبلغین دینی به شهرستانهای اهل تشیع و تسنن، آزادی بیش از یک‌هزار نفر زندانی معصر در استان خراسان رضوی واجرای طرح معماری امت احمد با برپایی موکب‌های پذیرایی توسط اهل تشییع و تسنن در یک خیابان و زمان و ساعت مشخص در مشهد و شهرستانها از جمله برنامه‌های هفته وحدت است.

وی ادامه داد: برپایی میز خدمت در هفته وحدت توسط دستگاه‌های اجرایی استان در شهرستان‌ها همزمان با نمازجمعه و پاسخگویی مراجعین نیز از برنامه‌های دیگر است.

