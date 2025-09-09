آزادی بیش از هزار زندانی در خراسان رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد سلطانی در خصوص اهم برنامههای هفته وحدت استان خراسان رضوی اظهار کرد: آزادی بیش از یکهزار نفر زندانی معصر در استان خراسان رضوی با هماهنگی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، دادگستری استان، ستاد دیه و کمیته امدادامام خمینی «ره» درهفته دولت مهمترین برنامه است
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی افزود: اعزام سخنران و مبلغین دینی به شهرستانهای اهل تشیع و تسنن، آزادی بیش از یکهزار نفر زندانی معصر در استان خراسان رضوی واجرای طرح معماری امت احمد با برپایی موکبهای پذیرایی توسط اهل تشییع و تسنن در یک خیابان و زمان و ساعت مشخص در مشهد و شهرستانها از جمله برنامههای هفته وحدت است.
وی ادامه داد: برپایی میز خدمت در هفته وحدت توسط دستگاههای اجرایی استان در شهرستانها همزمان با نمازجمعه و پاسخگویی مراجعین نیز از برنامههای دیگر است.
