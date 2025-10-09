جشنواره روستا و عشایر هرمزگان در رودان به کار خود پایان داد

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره روز ملی روستا که به مدت دو روز و به میزبانی روستای سردنگ کمیز شهرستان رودان برگزار شده بود پنجشنبه شب به کار خود پایان داد.

این جشنواره که به مناسبت روز ملی روستا و با هدف پاسداشت فرهنگ، آداب و رسوم روستایی برگزار شده است؛ در دو شب متوالی پذیرای مردم و روستائیان بود.

در این جشنواره غرفه‌هایی برپا شده بود و نمایندگان شهرستان‌های مختلف آثار و محصولات خود را به نمایش گذاشتند.

۲۰ غرفه در این جشنواره با همت گروه‌های مختلف مردمی برپا شده بود.

محمد محسنی فرماندار رودان در حاشیه این آیین در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برگزاری این مراسم به میزبانی بخش مرکزی رودان نشان از پتانسیل بالای شهرستان در حوزه‌های روستایی، فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی دارد.

وی افزود: دولت وفاق ملی وفاق را از روستاها شروع کرده است و در این جشنواره، روستاهای شرق هرمزگان آثار خود را به نمایش گذاشتند.

فرماندار رودان خاطرنشان کرد: توسعه روستایی یکی از اولویت‌های دولت چهاردهم است که با جدیت آن را دنبال می‌کند.

شهرستان رودان یکی از شهرستان‌های شرقی استان هرمزگان است و مرکز آن در ۱۰۰ کیلومتری بندرعباس قرار گرفته است.

رودان به بهشت جنوب معروف است و لیموترش یکی از محصولات اصلی تولیدی در این شهرستان به شمار می‌رود.