۱۷ مهر ۱۴۰۴، ۲۳:۲۸

ترامپ: به جنگ اوکراین پایان می‌دهم؛ اوباما الکی نوبل گرفت

رئیس‌جمهور آمریکا بار دیگر مدعی شد که او به جنگ بین روسیه و اوکراین پایان خواهد داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا گفت که فشارها را برای رسیدن به توافق در مورد اوکراین افزایش می‌دهد.

وی با بیان اینکه فشارها را برای رسیدن به توافق در خصوص اوکراین افزایش می‌دهد، گفت: من به جنگ اوکراین و روسیه پایان می‌دهد.

رئیس‌جمهور آمریکا گفت که انتظار دارد روسیه و اوکراین به سرعت در مذاکرات حل و فصل شرکت کنند.

وی افزود: آمریکا قصد کاهش حضور نظامی خود در اروپا را ندارد و او هیچ گونه جابجایی عمده نیروهای آمریکایی در اروپا را برنامه ریزی نکرده است.

ترامپ گفت: ممکن است اسپانیا از ناتو اخراج شود.

رئیس‌جمهور آمریکا در بخش دیگری از سخنان خود گفت که هیچ کس مجبور به ترک غزه نخواهد شد.

وی افزود: از ایران به خاطر اینکه گفت توافق غزه چیز خوبی است تشکر می‌کنم. همه کشورها از جمله ایران از این توافق خوشحال بودند و از کسانی که به آن دست یافتند تقدیر کردند.

ترامپ گفت: خاورمیانه عالی خواهد شد.

رئیس‌جمهور آمریکا گفت: نمی‌دانم کمیته نوبل چه خواهد کرد، اما چیزی که می‌دانم این است که هیچ‌کس نتوانسته هشت جنگ را در نه ماه پایان دهد.

