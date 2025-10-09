به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی سی ان ان هم اکنون در خصوص مرحله نخست توافق توقف جنگ در غزه گزارش داد: آنچه در مورد چگونگی روند احتمالی روزهای آینده می‌ دانیم این است: یک مقام کاخ سفید گفت کابینه (رژیم) اسرائیل امروز پنجشنبه در مورد طرح صلح (توقف جنگ) رأی‌ گیری خواهد کرد. اگر (رژیم) اسرائیل موافقت کند، ۲۴ ساعت فرصت خواهد داشت تا نیروهای خود را (از غزه) خارج کند. این امر آغاز یک بازه ۷۲ ساعته خواهد بود که طی آن حماس ممکن است اسیران باقی‌مانده را آزاد کند.

به گزارش سی ان ان، این مقام کاخ سفید گفت که ایالات متحده انتظار دارد آزادی ۲۰ اسیر از روز دوشنبه آغاز شود، اگرچه حماس ممکن است زودتر برای آزادی آنها اقدام کند. ترامپ گفت که اسیران «احتمالا روز دوشنبه آزاد خواهند شد».

از سوی دیگر، رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز گفت که اسیران در غزه احتمالا روز دوشنبه آزاد خواهند شد. این خبر پس از آن منتشر شد که پیش از این، توافقی بین اشغالگران صهیونیست و حماس بر سر مرحله اول آتش‌ بس رسانه ای شد.

این در حالیست که کارشناسان با توجه به سابقه سیاه رژیم صهیونیستی، از هم اکنون در خصوص بدعهدی این رژیم در عمل به تعهداتش هشدار می دهند.

دونالد ترامپ، در این مصاحبه با اشاره به تجاوز چند ماه پیش این کشور و اشغالگران صهیونیست علیه ایران بر خلاف کنوانسیون های بین المللی، ادعا کرد که تهران «حدود یک ماه شاید دو ماه با داشتن سلاح هسته‌ ای فاصله دارد و اگر من اجازه می‌ دادم این اتفاق بیفتد، این توافق ممکن نمی شد»!