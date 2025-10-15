ترامپ: در فکر تنبیه اسپانیا هستم!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا با اشاره به اینکه اسپانیا از افزایش هزینه‌ دفاعی به میزان پنج درصد تولید ناخالص داخلی خودداری کرده است، مادرید را به تنبیه تجاری از جمله تعرفه تهدید کرد.

ترامپ به خبرنگاران گفت: از اسپانیا اصلا رضایت ندارم. آنها تنها کشوری هستند که (بودجه دفاعی) را به پنج درصد نرسانده‌اند. به همین دلیل از اسپانیا راضی نیستم.

وی افزود: به این فکر می‌کنم که به‌دلیل کاری که انجام دادند، از طریق تعرفه آنها را تنبیه کنم و تصور می‌کنم که این کار را انجام می‌دهم.

ترامپ به دفعات اعضای ناتو را به افزایش هزینه دفاعی ترغیب و تهدید کرده است که اگر چنین اقدامی انجام نشود، واشنگتن در مواقع ضرورت به آمها کمک نخواهد کرد. او هفته گذشته در دیدار با رئیس جمهور فنلاند گفت که ناتو در حال بررسی اخراج اسپانیا از ناتو به علت خودداری این کشور از عمل به تعهدات جدید است.

اعضای ناتو پس از حمله روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، اینگونه استدلال کرده‌اند که تعهد قبلی درباره تخصیص ۲ درصد تولید ناخالص داخلی به بودجه دفاعی، دیگر کافی نیست.

پدرو سانچز، نخست وزیر اسپانیا در آن برهه در لحظه آخر موفق به کسب معافیت برای کشورش شد و گفت که مادرید تنها ۲.۱ درصد به بودجه دفاعی تخصیص خواهد داد و باور دارد که این رقم «کافی و واقع‌بینانه» است.

مادرید که در سال ۱۹۸۲ به سازمان پیمان آتلانتیک شمالی پیوست، اعلام کرده است که این معافیت را از طریق مستقر کردن نیروی به مراتب بیشتر در ماموریت‌های ناتو از جمله در لتونی، اسلواکی، رومانی، بلغارستان و ترکیه جبران خواهد کرد.