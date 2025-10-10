به گزارش خبرنگار مهر، نشست بین‌المللی کارگروه اقدامات بشردوستانه و مقابله با بلایای طبیعی آیونز (IONS) ۲۰۲۵، با حضور نمایندگان کشورهای عضو و مقامات نظامی و دریایی، به میزبانی دانشگاه علوم و فنون دریایی امام خمینی (ره) نوشهر آغاز شد.

دریادار ابوطالب مطلبی، فرمانده دانشگاه علوم و فنون دریایی امام خمینی (ره) نوشهر، صبح جمعه در این نشست ضمن خوشامدگویی به میهمانان داخلی و خارجی، بر نقش مؤثر نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در حفظ صلح، امنیت و ثبات منطقه‌ای تأکید کرد.

وی اظهار کرد: دانشگاه علوم و فنون دریایی امام خمینی (ره) نوشهر به فرمان بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (رحمت‌الله‌علیه)، پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی تأسیس شد. در این دانشگاه افسران شجاع نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران تربیت می‌شوند تا ضمن دفاع از مرزهای آبی کشور، در عرصه‌های بین‌المللی نیز پیام‌آور صلح و دوستی باشند.

فرمانده دانشگاه علوم و فنون دریایی امام خمینی (ره) نوشهر در ادامه با اشاره به ویژگی‌های فرهنگی و طبیعی شهرستان نوشهر گفت: نوشهر یکی از زیباترین بنادر شمال کشور است که در کنار دریای خزر و با برخورداری از طبیعت بکر، تمدن کهن، فرهنگ غنی و مردمانی مهمان‌نواز، جایگاه ویژه‌ای در میان مقاصد گردشگری و اقتصادی ایران دارد. او ابراز امیدواری کرد که حضور مهمانان در این شهر، فرصت خوبی برای آشنایی با جلوه‌های ایران فرهنگی و طبیعی فراهم آورد.

وی همچنین از تمامی همکاران خود خواست تا شرایطی فراهم آورند که میهمانان نشست، ضمن بهره‌مندی از مباحث علمی و تخصصی، از جاذبه‌های طبیعی، امکانات رفاهی و سواحل زیبای منطقه نیز لذت ببرند.

دریادار مطلبی در پایان ابراز امیدواری کرد: نشست آیونز ۲۰۲۵ بتواند منشأ گسترش همکاری‌های دریایی و اقدامات بشردوستانه در منطقه اقیانوس هند و کشورهای حاشیه آن باشد. او خطاب به شرکت‌کنندگان گفت که امیدوار است از اقامت خود در ایران و بندر نوشهر، خاطراتی شیرین برای خانواده‌ها و مردم کشورشان به همراه ببرند.

نشست کارگروه اقدامات بشردوستانه و مقابله با بلایای طبیعی آیونز، بخشی از ساختار همکاری بین‌المللی نیروهای دریایی در منطقه اقیانوس هند است که با هدف تعامل سازنده در حوزه‌های انسان‌دوستانه، امداد و نجات در حال برپایی است.