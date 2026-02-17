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۲۸ بهمن ۱۴۰۴، ۱۰:۳۶

نفیس‌ترین قرآن دستنویس جهان اسلام با خط نستعلیق ایرانی چاپ شد

نفیس‌ترین قرآن دستنویس جهان اسلام با خط نستعلیق ایرانی چاپ شد

نخستین قرآن کریم کامل به خط نستعلیق ایرانی، با تأیید دارالقرآن کریم در سبک عثمان طه به چاپ رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی ظهوری، سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی استان، از چاپ یکی از نفیس‌ترین قرآن‌های دست‌نویس جهان اسلام، به خط نستعلیق ایرانی و در سبک استاد عثمان طه خبر داد.

وی افزود: این قرآن که حاصل بیش از ۱۰ سال کتابت استاد ممتاز خطاطی، پرویز نیک‌بین است، بعد از گذشت چهار سال از ویرایش و اعراب‌گذاری، موفق به اخذ تاییدیه دارالقرآن الکریم جمهوری اسلامی ایران شد و توانست به‌عنوان اولین قرآن تمام نستعلیق که عروس خط‌های فارسی به‌شمار می‌آید، به چاپ برسد.

ظهوری گفت: این قرآن سال‌ها بدون پشتوانه مالی مانده بود و امکان چاپ نداشت که به دستور صریح و حمایت استاندار سید محمدرضا هاشمی، توانستیم با مدیرعامل محترم بانک مهر ایران، برای تخصیص هزینه چاپ به تفاهم برسیم، که این کار هم در نوع خود بی‌نظیر و بی‌سابقه بوده است که برای چاپ یک قرآن، از تهران، مبلغ ۲۲ میلیارد ریال اعتبار اخذ شود.

سرپرست اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان افزود: ناشر این اثر معنوی و هنری، انتشارات چهاردرخت است که در این زمینه بسیار پیگیر و تلاشگر بودند.

ظهوری ادامه داد: با عنایت به حمایت‌های استاندار محترم و رئیس انجمن کتابخانه‌های عمومی استان، امیدواریم در آستانه ماه نزول قرآن، از خوش‌خط‌ترین قرآن جهان اسلام، رونمایی شود.

نخستین قرآن کامل با خط نستعلیق چاپ شد

کد مطلب 6751384
زهرا اسكندری

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    نظرات

    • IR ۱۵:۴۴ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۸
      6 0
      پاسخ
      بسیار عالی

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