به گزارش خبرگزاری مهر، علی ظهوری، سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی استان، از چاپ یکی از نفیسترین قرآنهای دستنویس جهان اسلام، به خط نستعلیق ایرانی و در سبک استاد عثمان طه خبر داد.
وی افزود: این قرآن که حاصل بیش از ۱۰ سال کتابت استاد ممتاز خطاطی، پرویز نیکبین است، بعد از گذشت چهار سال از ویرایش و اعرابگذاری، موفق به اخذ تاییدیه دارالقرآن الکریم جمهوری اسلامی ایران شد و توانست بهعنوان اولین قرآن تمام نستعلیق که عروس خطهای فارسی بهشمار میآید، به چاپ برسد.
ظهوری گفت: این قرآن سالها بدون پشتوانه مالی مانده بود و امکان چاپ نداشت که به دستور صریح و حمایت استاندار سید محمدرضا هاشمی، توانستیم با مدیرعامل محترم بانک مهر ایران، برای تخصیص هزینه چاپ به تفاهم برسیم، که این کار هم در نوع خود بینظیر و بیسابقه بوده است که برای چاپ یک قرآن، از تهران، مبلغ ۲۲ میلیارد ریال اعتبار اخذ شود.
سرپرست ادارهکل کتابخانههای عمومی استان افزود: ناشر این اثر معنوی و هنری، انتشارات چهاردرخت است که در این زمینه بسیار پیگیر و تلاشگر بودند.
ظهوری ادامه داد: با عنایت به حمایتهای استاندار محترم و رئیس انجمن کتابخانههای عمومی استان، امیدواریم در آستانه ماه نزول قرآن، از خوشخطترین قرآن جهان اسلام، رونمایی شود.
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