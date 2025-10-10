  1. جامعه
۱۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۳۶

زلزله‌ای به بزرگی ۵.۴ ریشتر جنوب غربی چین را لرزاند

طبق اعلام مرکز زلزله‌شناسی چین، زلزله‌ای به بزرگی ۵.۴ ریشتر شهرستان شینلونگ در استان خودمختار گانزی تبت، استان سیچوان جنوب غربی چین را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا،طبق اعلام مرکز زلزله‌شناسی چین، زلزله‌ای به بزرگی ۵.۴ ریشتر شهرستان شینلونگ در استان خودمختار گانزی تبت، استان سیچوان جنوب غربی چین را لرزاند.

در گزارشی که روز جمعه توسط مرکز ملی زلزله‌شناسی چین منتشر شد، مرکز این زلزله در عرض جغرافیایی ۳۰.۸۴ درجه شمالی و طول جغرافیایی ۹۹.۸۶ درجه شرقی ثبت شده است. این زلزله در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داده است.

تاکنون هیچ تلفات جانی یا خسارت قابل توجهی به خانه‌ها گزارش نشده است.

مقامات محلی اعلام کرده‌اند که زیرساخت‌های حیاتی، از جمله برق، حمل و نقل و ارتباطات، در مناطق نزدیک به مرکز زلزله همچنان در وضعیت عادی خود هستند.

مدیریت بحران استان و ادارات زلزله، تیم‌هایی را برای انجام تحقیقات در محل اعزام کرده‌اند.

