  1. بین الملل
  2. آسیای شرقی و اقیانوسیه
۱۷ مرداد ۱۳۹۶، ۱۹:۵۲

مرکز لرزه نگاری چین خبر داد:

وقوع زلزله ۶.۵ ریشتری در استان «سیچوآن» چین

وقوع زلزله ۶.۵ ریشتری در استان «سیچوآن» چین

مرکز لرزه نگاری چین از وقوع زلزله ۶.۵ ریشتری در استان سیچوآن این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، مرکز لرزه نگاری چین از رخ دادن زلزله ۶.۵ ریشتری در استان «سیچوآن» این کشور خبر دادند.

بر اساس گزارش های رسیده این زلزله در ساعت ۲۱:۱۹ دقیقه به وقت محلی در منطقه جیوژایگو تبت و منطقه خودمختار کیانگ (که هر دو از توابع استان سیچوآنگ هستند) به وقوع پیوسته است.

مرکز لرزه نگاری چین معتقد است زلزله مذکور در ۸ کیلومتری عمق زمین رخ داده است.

هنوز هیچ گزارشی از تعداد زخمی ها و کشته شدگان این حادثه منتشر نشده است.

گفتنی است استان سینچوآن از جمله استان های زلزله خیز چین است. پیشتر در سال ۲۰۰۸ نیز زلزله ای به قدرت ۸ ریشتر این استان را لرزاند که منجر به کشته شدن بیش از ۷۰ هزار تن از شهروندان این استان شده و میلیون ها نفر را بی خانمان کرد.

کد مطلب 4053867

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها