زمین لرزه در چین 193 کشته و زخمی برجا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، مرکز لرزه نگاری چین اعلام کرد: امروز پنجشنبه در نتیجه زمین لرزه ای به قدرت 5.4 ریشتر در جنوب غرب چین در نزدیکی مرز با میانمار دستکم 19 نفر کشته و 174 فرد دیگر زخمی شدند. این درحالیست که تلویزیون دولتی چین در ابتدای وقوع زمین لرزه از کشته شدن بیش از 200 نفر خبر داد.

بر این اساس ساعت 4:58 دقیقه بامداد به وقت گرینویچ زمین لرزه ای به قدرت قدرت 5.4 ریشتر منطقه "یین جیانگ" در استان هونان را لرزاند.

خبرگزاری شینهوا نیز از تخریب بسیاری از منازل مسکونی درنتیجه این زمین لرزه خبر داد زیرا شدت آن نسبتا قوی توصیف شده است. شاهدان عینی همچنین اعلام کردند که بخشهایی از یک سوپرمارکت و یک هتل در جنوب غرب چین فرو ریخته است و بسیاری از مردم زیر آوار دفن شده اند.