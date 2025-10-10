آیت الله دژکام: سعادت نسل آینده در گرو پیوند قرآن، خانواده و مسجد است

به گزارش خبرنگار مهر،آیت‌الله لطف‌الله دژکام، ظهر جمعه در خطبه‌های نماز جمعه شیراز در تشریح سخنان خود به بیان سه نکته اساسی پرداخت که بر محوریت فرهنگ، آموزش و معنویت استوار است.

وی به هفته پیوند اولیا و مربیان اشاره کرد و افزود: مدارس باید با کمک والدین برای تربیت نسل جدید تلاش مضاعفی ارائه دهند.

وی با تصریح بر اینکه حدود یک میلیون دانش‌آموز در فارس و ۴۰۰ هزار دانش‌آموز در شیراز مشغول تحصیل هستند، تأکید کرد که آبروی ما به دست این نسل است و باید نسلی سعادتمند بسازیم.

امام جمعه شیراز با اذعان به فشارهای مالی بر خانواده‌ها، تصریح کرد که والدین با وجود سختی‌های ارسال فرزند به مدارس، به خاطر سعادت فرزندان خود همه مشکلات را متقبل می‌شوند و دولت نیز با هزینه کردن برای دو میلیون معلم در آموزش و پرورش، همگی برای سعادتمند شدن فرزندان ایران تلاش می‌کنند.

وی خواستار تبیین صحیح مفهوم سعادت شد و گفت: دستگاه آموزش و پرورش و والدین باید باور کنند که سعادت در پرتو عمل به قرآن است و نباید نسبت به قرآن کم‌توجهی و کوتاهی شود.

آیت‌الله دژکام تصریح کرد: خانه و مدرسه باید به کنار مسجد بیایند، چون مسجد رکن سوم است و باید به آن توجه ویژه کرد.

تأکید بر تقویت زبان فارسی به عنوان زبان بین‌المللی

امام جمعه شیراز در بخش دیگری از سخنان خود به رویداد ملی «ایران جان» اشاره کرد و گفت: رسانه ملی مانند باد صبا و نسیم سحر، سخن عشق و دین و معنویت را در عالم گسترده می‌کند و این حرکت در ایران آغاز شده است.

آیت‌الله دژکام توضیح داد که در رویداد«ایران جان»، شبکه‌های استانی در یک بازه زمانی یک هفته‌ای به معرفی یک استان می‌پردازند و در روزهای آینده، صدا و سیمای ملی، استان فارس را به عنوان محور حرکت رسانه‌ای خود قرار داده و ایران را از منظر فارس گزارش خواهد داد.

نماینده ولی فقیه در استان فارس تصریح کرد: آنچه در شبکه‌های مختلف منعکس می‌شود، باید لطافت شیراز را نشان دهد و جاذبه ایجاد کند.

وی در ادامه با تأکید بر جایگاه زبان فارسی، اظهار کرد: زبان فارسی قرن‌ها به عنوان زبان دیوانی حضور داشته و قبل از خیانت انگلیسی‌ها که ادعا می‌کنند زبان انگلیسی زبان بین‌الملل است، زبان فارسی زبان بین‌الملل بوده و هنوز هم هست؛ اما باید آن را تقویت کنیم.

سعادت نسل جدید در پیوند خانه، مدرسه و مسجد

نماینده ولی فقیه در استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود به خطبه متقین در نهج‌البلاغه اشاره کرد و گفت: انسان متقی باید از هدایت قرآن بهره‌مند شود، چرا که قرآن بهترین و مستقیم‌ترین مسیر به سوی سعادت را پیشنهاد می‌دهد و انسان متقی باید با قرآن مأنوس باشد.

وی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری بر تربیت حافظان قرآن، یادآور شد که شیراز در ۷۰۰ سال پیش حافظان بزرگی مانند حافظ شیرازی داشته است و جای تعجب نیست که شیرازی‌ها شاگردان دو تن از پسران رشید امام موسی کاظم (ع) بوده‌اند.

آیت‌الله دژکام با استناد به خطبه متقین که انسان‌های با تقوا شب‌ها قرآن تلاوت می‌کنند، اظهار کرد: انسان متقی شبها قرآن می‌خواند چون دوای خود را در قرآن پیدا می‌کنند. آیات قرآن انسان را راهنمایی کرده و او را آرام می‌کند.

وی به مناسبت ۲۰ مهر، روز بزرگداشت حافظ، به رابطه این شاعر با قرآن کریم پرداخت و گفت: حافظ، بدون تردید حافظ قرآن کریم بود. در مورد این شخصیت قرآنی جفاها شده و می‌شود. برخی می‌خواهند این عالم را به صورتی دیگر معرفی کنند اما از کتاب این شاعر بزرگ هویداست که این عالم، مرد قرآن و دعای نیمه‌شب است.

وی افزود: رسم و راه حافظ، عشق به خدا، انس با قرآن، برخاستن در دل شب برای دعا و درس سحرگاهی است که مکرراً در دیوان وی دیده می‌شود.