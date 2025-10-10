به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ارتش رژیم صهیونیستی رسما از عقب‌نشینی کامل نیروهای خود از مناطق تعیین شده در نوار غزه به موجب مرحله نخست توافق آتش‌بس خبر داد و رسما آغاز اجرای آتش‌بس را اعلام کرد.

سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که توافق آتش بس در ساعت ۱۲ وارد مرحله اجرایی شده است و نیروهای ارتش در خطوط استقرار جدید طبق توافق آتش بس مستقر شدند.

سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی گفت: نیروهای تحت فرماندهی جنوب در منطقه مستقر هستند تا هر تهدیدی را از بین ببرند. انتقال از جنوب به سمت شمال غزه از طریق جاده الرشید و صلاح الدین امکان پذیر است.

همزمان خبرنگار الجزیره اعلام کرد که خیابان الرشید بازگشایی شده و روند بازگشت آوارگان شروع شده است.

با اجرای آتش‌بس در نوار غزه، هزاران نفر از آوارگان فلسطینی که ماه‌ها به مناطق جنوبی منتقل شده بودند، حرکت خود را برای بازگشت به خانه‌هایشان در شهر غزه و مناطق شمالی آغاز کردند.

به گزارش خبرنگار الجزیره، دقایقی پس از آغاز اجرای توافق آتش‌بس، شماری از آوارگان به سوی شهر غزه بازگشتند. هم‌زمان خیابان‌های اصلی از جمله الرشید و صلاح‌الدین که از محورهای اصلی ارتباطی شمال و جنوب نوار غزه به شمار می‌روند، بازگشایی شدند تا مسیر بازگشت مردم تسهیل شود.

منابع میدانی گزارش دادند که سیل جمعیت آوارگان از اردوگاه‌ها و پناهگاه‌های موقت در مناطق جنوبی به سمت شمال در حرکت است.

هشدار سازمان امداد و نجات غزه: بازگشت شهروندان به مناطق تخلیه‌شده هنوز خطرناک است

سازمان امداد و نجات غزه با انتشار بیانیه‌ای، از مردم این منطقه خواست تا از نزدیک شدن به مناطقی که اشغالگران پیش‌تر در آن حضور داشته‌اند، خودداری کنند. در این بیانیه آمده است که فریب نیروهای اشغالگر ممکن است و عملیات هدف‌گیری تا کنون ادامه دارد.

بر اساس برآوردهای این سازمان، پیکرهای بیش از ۳۰۰ نفر از شهدا هنوز در شهر غزه وجود دارد و شهروندان باید در بازگشت به مناطق خود احتیاط کنند. با این حال، گزارش شده که بسیاری از شهروندان به محله‌هایی در شهر غزه رسیده‌اند که نیروهای اشغالگر در آن حضور ندارند.

سازمان امداد و نجات غزه همچنین هشدار داده است که نزدیک شدن به مواد انفجاری که می‌توانند جان مردم را تهدید کنند، بسیار خطرناک است و شهروندان باید از هرگونه برخورد با این مواد خودداری کنند. این نهاد تاکید کرده است که این ساعات سخت و حساسی است و نیاز به صبر و احتیاط ویژه دارد.