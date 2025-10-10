  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۱۱

«ویتکاف» از آغاز مهلت ۷۲ ساعته برای آزادی اسرای اسرائیلی خبر داد

«ویتکاف» از آغاز مهلت ۷۲ ساعته برای آزادی اسرای اسرائیلی خبر داد

فرستاده ویژه آمریکا در خاورمیانه با اعلام اینکه ارتش اشغالگر مرحله اول عقب‌نشینی از نوار غزه را در چارچوب توافق آتش‌بس تکمیل کرده گفت مهلت ۷۲ ساعته برای آزادی اسرای اسرائیلی آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «استیو ویتکاف» فرستاده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه اعلام کرد که ارتش اسرائیل مرحله اول عقب‌نشینی از نوار غزه را در چارچوب توافق آتش‌بس تکمیل کرده و مهلت ۷۲ ساعته برای آزادی اسرای اسرائیلی آغاز شده است.

بر اساس اظهارات ویتکاف، اسرای اسرائیلی ظهر روز دوشنبه آزاد خواهند شد.

«آوی دورین» سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی هم با بیان اینکه نظامیان اشغالگر در امتداد خط زرد در نوار غزه مستقر شده‌اند، گفت: مهلت ۷۲ ساعته آغاز شده است و در پایان آن، اسرای ما آزاد خواهند شد. ما در حال آماده شدن برای استقبال از اسرایی هستیم که در غزه بودند.

رژیم صهیونیستی پیشتر اعلام کرده بود که توافق آتش بس در ساعت ۱۲ ظهر امروز وارد مرحله اجرایی شده است و نیروهای ارتش اشغالگر در خطوط استقرار جدید طبق توافق آتش بس مستقر شدند.

کد خبر 6617744

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها