«ویتکاف» از آغاز مهلت ۷۲ ساعته برای آزادی اسرای اسرائیلی خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «استیو ویتکاف» فرستاده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه اعلام کرد که ارتش اسرائیل مرحله اول عقب‌نشینی از نوار غزه را در چارچوب توافق آتش‌بس تکمیل کرده و مهلت ۷۲ ساعته برای آزادی اسرای اسرائیلی آغاز شده است.

بر اساس اظهارات ویتکاف، اسرای اسرائیلی ظهر روز دوشنبه آزاد خواهند شد.

«آوی دورین» سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی هم با بیان اینکه نظامیان اشغالگر در امتداد خط زرد در نوار غزه مستقر شده‌اند، گفت: مهلت ۷۲ ساعته آغاز شده است و در پایان آن، اسرای ما آزاد خواهند شد. ما در حال آماده شدن برای استقبال از اسرایی هستیم که در غزه بودند.

رژیم صهیونیستی پیشتر اعلام کرده بود که توافق آتش بس در ساعت ۱۲ ظهر امروز وارد مرحله اجرایی شده است و نیروهای ارتش اشغالگر در خطوط استقرار جدید طبق توافق آتش بس مستقر شدند.