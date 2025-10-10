به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع خبری از تداوم روند عقب‌نشینی نظامیان اسرائیلی از غزه خبر می دهند.

این منابع تصاویری از عقب نشینی تیپ گولانی از غزه منتشر کردند.

همچنین شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی از خروج نیروهای تیپ ۱۸۸ ارتش رژیم صهیونیستی از نوار غزه خبر داد.

در همین حال، رادیو ارتش رژیم صهیونیستی نیز اعلام کرد که تیپ ذخیره عتصیونی از خان یونس در جنوب نوار غزه عقب‌نشینی کرده است.

این عقب‌نشینی‌ها در چارچوب توافق آتش‌بس و پایان جنگ در غزه صورت می‌گیرد.

همزمان تداوم نقض آتش بس از سوی رژیم صهیونیستی نیز ادامه دارد و ارتش اشغالگر رژیم صهیونیستی مجددا اقدام به نقض آتش‌بس در غزه کرد که طی آن یک نفر شهید شد.

منابع پزشکی اعلام کردند بر اثر تیراندازی نیروهای اشغالگر اسرائیلی به سمت فلسطینیان در محله شیخ رضوان در شمال شهر غزه، یک نفر به شهادت رسیده و شماری هم زخمی شدند.