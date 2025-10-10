نتانیاهو: توافق کار آسانی نبود و من با فشار زیادی روبرو شدم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی پس از اعلام اجرایی شدن توافق آتش بس در نوار غزه و دو سال پس از آنکه نتوانست اسرای اسرائیلی را از طریق نظامی آزاد کند، گفت که به خانوادههای اسرا در نوار غزه قول داده است که همه بدون استثنا بازگردانده خواهند شد و مدعی شد: «ما به وعده خود عمل میکنیم.»
نتانیاهو که در نهایت مجبور شد برای بازگرداندن اسرای اسرائیلی به مذاکره با جنبش حماس تن دهد، ادامه داد: «این کار آسانی نبود و من با فشار زیادی از داخل و خارج روبرو شدم. تمرکز من همیشه بر امنیت اسرائیل، بازگرداندن اسرا و مقابله با موشکهای ایران و نیروی نیابتی آن یعنی حماس بوده است و من همیشه گفتهام که اسرا را نمیتوان بدون مقابله با حماس بازگرداند.»
او همچنین ادعا کرد: «اسرائیل حماس را برای رسیدن به مراحل بعدی توافق و خلع سلاح آن تحت فشار قرار میدهد و حماس پیش از این از بازگرداندن اسرا خودداری کرده و زمانی که احساس کرد حلقه محاصره دور آن تنگتر میشود، با این توافق موافقت کرده است.».
نخست وزیر رژیم صهیونیستی که از سوی جامعه جهانی و حتی محافل داخلی رژیم صهیونیستی تحت فشار قرار دارد و به کارشکنی در مسیر توافق آتش بس متهم است، گفت: هر کسی که میگوید این توافق قبلاً روی میز بوده، دروغ میگوید.
