محمدزاده: بنیاد شهید احراز جانبازی سرباز قطع‌نخاعی فاروجی را تأیید کرد

بجنورد- مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان شمالی از احراز جانبازی محمد بهادریان، سرباز قطع‌نخاعی اهل فاروج خبر داد و گفت: این موضوع پس از بررسی مجدد در تهران تأیید شد.

قاسم محمدزاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی انتشار گزارش خبرگزاری مهر با محمد بهادریان، سرباز قطع‌نخاعی اهل فاروج، پرونده وی مجدداً مورد بررسی قرار گرفت و در تهران احراز جانبازی او تأیید شد.

وی افزود: شنبه نوزدهم مهرماه احراز جانبازی این سرباز خدوم در سامانه ثبت خواهد شد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان شمالی بیان کرد: پرونده محمد بهادریان برای تعیین درصد جانبازی نیز در کمیسیون پزشکی بنیاد شهید کشور بررسی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد بهادریان بیرک سفلی، سرباز اهل فاروج، ۹ سال قبل در حین تعقیب قاچاقچیان مواد مخدر در نوار مرزی دچار سانحه شد و از ناحیه کمر آسیب دید که منجر به قطع نخاع وی گردید. پرونده احراز جانبازی این رزمنده تا کنون حدود هشت سال بلاتکلیف مانده بود.

