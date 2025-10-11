قاسم محمدزاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی انتشار گزارش خبرگزاری مهر با محمد بهادریان، سرباز قطع‌نخاعی اهل فاروج، پرونده وی مجدداً مورد بررسی قرار گرفت و در تهران احراز جانبازی او تأیید شد.

وی افزود: شنبه نوزدهم مهرماه احراز جانبازی این سرباز خدوم در سامانه ثبت خواهد شد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان شمالی بیان کرد: پرونده محمد بهادریان برای تعیین درصد جانبازی نیز در کمیسیون پزشکی بنیاد شهید کشور بررسی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد بهادریان بیرک سفلی، سرباز اهل فاروج، ۹ سال قبل در حین تعقیب قاچاقچیان مواد مخدر در نوار مرزی دچار سانحه شد و از ناحیه کمر آسیب دید که منجر به قطع نخاع وی گردید. پرونده احراز جانبازی این رزمنده تا کنون حدود هشت سال بلاتکلیف مانده بود.