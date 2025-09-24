اسناد و آثار ۳ هزار شهید خراسان شمالی گردآوری شد

قاسم محمدزاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تصویربرداری از سه هزار و ۲۹۹ خاطره و اسکن ۵۷ هزار و ۶۰۰ برگ سند و مدارک شناسایی شهدا انجام شده است.

وی افزود: ۹۰۰ فایل صوتی خاطرات شهدا بررسی و در این راستا چند سوژه تبدیل به کتاب شده است.

مدیرکل بنیاد شهید خراسان شمالی با بیان اینکه جمع‌آوری آثار و اسناد شهدا ذیل کنگره سه هزار شهید استان انجام می‌شود، ادامه داد: تاکنون ۸۹ مستند از زندگی‌نامه شهدا ساخته شده است.

محمدزاده همچنین از جمع‌آوری هزار و ۱۳۲ مصاحبه خبر داد و یادآور شد: ۱۰ هزار و ۷۵۰ برگ وصیت‌نامه و ۲۶۰ هزار عکس شهدا نیز گردآوری شده است.