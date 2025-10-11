هوای تهران آلوده و همچنان در وضعیت نارنجی است

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرد: در حال حاضر کیفیت هوای تهران با شاخص ۱۰۲ در وضعیت نارنجی و قابل قبول قرار دارد.

همچنین طی ۲۴ ساعت گذشته میانگین شاخص کیفیت هوا بر روی عدد ۱۱۸و در وضعیت نارنجی و آلوده قرار داشت.