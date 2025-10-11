نوزدهمین روز متوالی آلودگی هوای اصفهان در نخستین ماه پاییزی

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کیفیت هوای کلانشهر اصفهان بر اساس دادههای ۱۵ ایستگاه سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به هشت صبح روز شنبه نوزدهم مهر با میانگین ۱۰۸ AQI برای نوزدهمین روز پیاپی در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس است.
بر اساس دادههای سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیطزیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلانشهر امروز در ایستگاه خیابان ۲۵ آبان با عدد ۱۱۴، خیابان پروین اعتصامی ۱۲۲، بزرگراه خرازی ۱۰۷، دانشگاه صنعتی ۱۲۶، خیابان رهنان ۱۳۷، زینبیه ۱۱۱، خیابان فیض و بولوار کاوه ۱۰۹، کردآباد ۱۳۶، خیابان میرزا طاهر ۱۰۶ و ولدان ۱۱۰ AQI وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس را نشان میدهد.
شاخص هوای اصفهان همچنین در ایستگاه پارک زمزم ۹۹، خیابان رودکی ۶۷، سپاهانشهر ۸۰ و خیابان فرشادی ۹۴ AQI قابل قبول است.
امروز همچنین شاخص هوای خمینیشهر در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس و در قهجاورستان برای عموم افراد جامعه ناسالم است.
هواشناسی اصفهان اعلام کرده است که شرایط سکون و پایداری جوی و غبارآلودی هوا به ویژه در ساعات اولیه روز در مناطق مرکزی و صنعتی، شمال و شرق استان منجر به کاهش کیفیت هوا میشود. این شرایط تا اواسط هفته جاری ادامه دارد.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.
این شاخص به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳) ، دی اکسید نیتروژن (NO۲) ، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه های پایش هوا، ثبت می شود.
شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچکتر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچکتر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل میکند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش میدهد.
