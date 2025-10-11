علی کاظمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: پیش‌ثبت‌نام متقاضیان حج تمتع سال ۱۴۰۵ بر اساس تاریخ ودیعه‌گذاری از یکشنبه ۲۰ مهرماه در خراسان شمالی آغاز می‌شود.

وی افزود: این پیش‌ثبت‌نام به‌صورت الکترونیکی و از طریق سامانه my.haj.ir انجام می‌شود و متقاضیان باید ابتدا با ورود به سامانه «حج من» نسبت به تکمیل و به‌روزرسانی اطلاعات خود اقدام کنند و سپس در بخش «حج تمتع»، گزینه «پیش‌ثبت‌نام» را انتخاب نمایند.

مدیر حج و زیارت خراسان شمالی با اشاره به زمان‌بندی پیش‌ثبت‌نام بر اساس تاریخ ودیعه‌گذاری گفت:دارندگان قبوض ودیعه تا تاریخ ۱۳۸۶/۰۶/۳۱ از ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه ۲۰ مهرماه، دارندگان قبوض تا تاریخ ۱۳۸۶/۰۸/۳۰ از ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه ۲۳ مهرماه و دارندگان قبوض تا تاریخ ۱۳۸۶/۰۹/۳۰ از ساعت ۱۰ صبح روز شنبه ۲۶ مهرماه می‌توانند مراحل پیش‌ثبت‌نام خود را انجام دهند.

کاظمی تأکید کرد: اولویت با افرادی است که زودتر در سامانه ثبت‌نام خود را نهایی کنند.

وی از دارندگان قبوض ودیعه‌گذاری حج تمتع خواست برای بهره‌مندی از این فرصت، در زمان‌های تعیین‌شده اقدام کنند.