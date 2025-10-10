به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام رضا نوری در خطبههای نماز جمعه بجنورد که در مصلای امام خمینی (ره) برگزار شد، اظهار کرد: زندگی انسان همیشه با سختی و آسانی همراه است اما آنچه برای یک فرد مؤمن اهمیت دارد، ثبات قدم و پایداری در ایمان است.
وی افزود: زشت است که انسان هنگام نیاز، در برابر دیگران خضوع کند اما پس از رفع نیاز دچار غرور و تکبر شود؛ چنین رفتاری با روح ایمان سازگار نیست و یک مومن واقعی در همه حالات باید رفتار و منش ثابت داشته باشد.
امام جمعه بجنورد ادامه داد: در حوزه مسئولیت نیز اگر کسی به قدرت یا پستی میرسد، نباید دیگران را تحقیر یا حذف کند، بلکه باید با تواضع و مشورت از تجربیات افراد استفاده کند تا جامعه دچار تفرقه نشود.
وی گفت: انسان نباید فقط هنگام گرفتاری و نیاز، به یاد خدا باشد بلکه در زمان آسایش نیز باید شکرگزار پروردگار باشد و ایمان واقعی در همه حالات جلوه دارد.
نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی با اشاره به سخنان حضرت علی (ع) گفت: دارایی انسان آن بخش از ثروت اوست که برای آخرتش صرف میشود؛ آنچه در راه خدا هزینه میشود باقی میماند و بقیه از بین خواهد رفت.
امام جمعه بجنورد ضمن انتقاد از هزینههای سنگین مراسم عروسی و عزاداری، تأکید کرد: بهتر است مردم بخشی از هزینههای این مراسمها را صرف آزادی زندانیان، یاری نیازمندان یا ساخت مسجد کنند تا ثواب و برکت آن باقی بماند.
وی در ادامه به سالروز سفر رهبر معظم انقلاب به خراسان شمالی اشاره کرد و گفت: تدابیر حکیمانه مقام معظم رهبری در عرصههای امنیتی، اقتصادی و نظامی، کشور را در مسیر اقتدار قرار داده است و حضور ایشان در خراسان شمالی موجب جهش و پیشرفت استان شد.
حجتالاسلام نوری افزود: رهبر انقلاب با حمایت از صنایع دفاعی و موشکی، مانع تضعیف توان نظامی کشور شدند و همین قدرت بازدارندگی بود که در «جنگ دوازده روزه» باعث عقبنشینی دشمن و پذیرش آتشبش شد.
وی در بخش پایانی خطبهها با اشاره به وضعیت مردم غزه گفت: سالهاست مردم مظلوم فلسطین در محاصره غذایی و دارویی به سر میبرند، در حالی که کشورهای استکباری و برخی دولتهای عربی فقط نظارهگر این جنایتها هستند.
امام جمعه بجنورد تصریح کرد: ملتهای آزاده جهان با وجدان انسانی خود برای یاری مردم غزه تلاش میکنند، اما دولتهای وابسته در برابر این فجایع سکوت کردهاند. امروز انسانیت در برابر چشمان جهانیان به بازی گرفته شده است.
