اولویت های جدید نیز فرصت پیش ثبت نام برای حج تمتع ۱۴۰۵ یافتند

درحالی که همچنان فرصت پیش ثبت نام در سامانه «حج من» تا پایان آذر ماه ۸۶ فراهم می‌باشد، سازمان حج و زیارت در اطلاعیه‌ای از اولویت‌های جدید نیز دعوت به عمل آورده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان حج و زیارت اعلام کرد: پیرو اطلاعیه قبلی درخصوص پیش ثبت‌نام از واجدین شرایط اعزام به حج تمتع سال ۱۴۰۵، به اطلاع هموطنان و دارندگان قبوض ودیعه‌گذاری حج تمتع وفق جدول ذیل می‌رساند که به منظور ایجاد زمینه جذب متقاضیان تشرف از سایر اولویت‌های ثبت‌نامی، علاوه بر اولویت‌های قبلی ، این امکان فراهم شده است که این دسته افراد نیز با مراجعه به سامانه پنجره واحد حج و زیارت به نشانیMy.haj.ir نسبت به انجام پیش ثبت‌نام و واریز وجه مطابق با ضوابط و شرایط اعلام شده در اطلاعیه قبلی این سازمان که با مراجعه به پایگاه خبری این سازمان به نشانی: haj.ir قابل مشاهده است، تا سقف سهمیه تخصیصی به استان‌ها برای اعزام به حج تمتع سال آینده اقدام نمایند.

بدیهی است باتوجه به تعداد سهمیه تخصیصی روادید به کشورمان، با تکمیل ظرفیت ثبت‌نام در هریک از تاریخ‌های ذیل‌الذکر، عملیات پیش ثبت‌نام متوقف خواهد شد.

زمانبندی پیش ثبت نام اولویت‌های جدید براساس تاریخ ودیعه گذاری

دارندگان قبض ودیعه گذاری حج تمتع تا تاریخ ۱۳۸۶/۱۰/۳۰ از ساعت ده صبح روز سه‌شنبه ۱۴۰۴/۰۷/۲۹
دارندگان قبض ودیعه گذاری حج تمتع تا تاریخ ۱۳۸۶/۱۱/۱۵ از ساعت ده صبح روز شنبه ۱۴۰۴/۰۸/۰۳
دارندگان قبض ودیعه گذاری حج تمتع تا تاریخ ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ از ساعت ده صبح روز سه‌شنبه ۱۴۰۴/۰۸/۰۶

