به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، فریدون خیّری، دبیر و جانشین ستاد اجرایی مرکزی نهمین دوره انتخابات نظام پزشکی، طی نامه‌ای خطاب به رؤسای هیات‌های اجرایی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور، شیوه‌نامه اجرایی رأی‌گیری و راهنمای رأی دادن را جهت بهره‌برداری و اطلاع‌رسانی به داوطلبان و رأی‌دهندگان ابلاغ کرد.

در این نامه آمده است: با احترام، پیرو نامه شماره ۳۰۷۳/۴۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ و متعاقب آن وبینار آموزشی روز چهارشنبه ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ و وفق نامه شماره ۳۰۸۱/۴۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۸، شیوه‌نامه اجرایی رأی‌گیری و راهنمای رأی دادن که با هماهنگی هیات مرکزی نظارت، سازمان نظام پزشکی و شرکت ایزایران تهیه شده است، به همراه فیلم آموزشی رأی دادن (پیوست) جهت بهره‌برداری هیات‌های اجرایی و کلیه مشمولین ماده ۴ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی (داوطلبین و رأی‌دهندگان) حضورتان ارسال گردید. دستور فرمایید نسبت به اطلاع‌رسانی و انتشار حداکثری آنها در بسترها و ظرفیت‌های در اختیار آن دانشگاه/دانشکده اقدامات لازم و به موقع انجام گردد.

این اقدام در راستای هماهنگی و تسهیل فرآیند رأی‌گیری نهمین دوره انتخابات سازمان نظام پزشکی کشور صورت گرفته است.

متن کامل شیوه‌نامه اجرایی رأی‌گیری به همراه فیلم آموزشی در فایل های پیوست قابل مشاهده است.