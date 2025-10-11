  1. سلامت
۱۹ مهر ۱۴۰۴، ۹:۵۹

شیوه‌نامه اجرایی رأی‌گیری نهمین دوره انتخابات نظام پزشکی ابلاغ شد

شیوه نامه اجرایی رای گیری نهمین دوره انتخابات نظام پزشکی از سوی دبیرخانه ستاد اجرایی مرکزی نهمین دوره انتخابات نظام پزشکی به دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی سراسر کشور ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، فریدون خیّری، دبیر و جانشین ستاد اجرایی مرکزی نهمین دوره انتخابات نظام پزشکی، طی نامه‌ای خطاب به رؤسای هیات‌های اجرایی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور، شیوه‌نامه اجرایی رأی‌گیری و راهنمای رأی دادن را جهت بهره‌برداری و اطلاع‌رسانی به داوطلبان و رأی‌دهندگان ابلاغ کرد.

در این نامه آمده است: با احترام، پیرو نامه شماره ۳۰۷۳/۴۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ و متعاقب آن وبینار آموزشی روز چهارشنبه ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ و وفق نامه شماره ۳۰۸۱/۴۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۸، شیوه‌نامه اجرایی رأی‌گیری و راهنمای رأی دادن که با هماهنگی هیات مرکزی نظارت، سازمان نظام پزشکی و شرکت ایزایران تهیه شده است، به همراه فیلم آموزشی رأی دادن (پیوست) جهت بهره‌برداری هیات‌های اجرایی و کلیه مشمولین ماده ۴ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی (داوطلبین و رأی‌دهندگان) حضورتان ارسال گردید. دستور فرمایید نسبت به اطلاع‌رسانی و انتشار حداکثری آنها در بسترها و ظرفیت‌های در اختیار آن دانشگاه/دانشکده اقدامات لازم و به موقع انجام گردد.

این اقدام در راستای هماهنگی و تسهیل فرآیند رأی‌گیری نهمین دوره انتخابات سازمان نظام پزشکی کشور صورت گرفته است.

متن کامل شیوه‌نامه اجرایی رأی‌گیری به همراه فیلم آموزشی در فایل های پیوست قابل مشاهده است.

کد خبر 6618240

