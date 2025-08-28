به گزارش خبرنگار مهر، فرآیند آزمون کتبی چهل و چهارمین آزمون گواهینامه و هفتاد و دومین دوره آزمون دانشنامه تخصصی پزشکی و سی و نهمین آزمون دانشنامه فوق تخصصی پزشکی صبح امروز پنجشنبه ۶ شهریورماه ۱۴۰۴ آغاز شده است و در نوبت عصر هم در ۱۹ دانشگاه علوم پزشکی منتخب ادامه می یابد.

تعداد کل داوطلبان ثبت نام کننده ۵ هزار و ۴۰۶ نفر هستند که از این تعداد ۴ هزار و ۹۲۷ نفر داوطلب مقطع تخصصی و ۴۷۹ نفر داوطلب مقطع فوق تخصصی پزشکی هستند.

سی و نهمین دوره آزمون گواهینامه و دانشنامه فوق تخصصی به صورت الکترونیک و آزمون کتبی چهل و چهارمین آزمون گواهینامه و هفتاد و دومین دوره آزمون دانشنامه تخصصی پزشکی به صورت کاغذی در دانشگاه های علوم پزشکی منتخب برگزار شده است.

آزمون های دانشنامه پزشکی بالینی بالاترین سطح آزمون های کشوری هستند که دستیاران پزشکی در رشته های تخصصی و فوق تخصصی پزشکی پس از پایان تحصیل خود در این آزمون شرکت می کنند. براساس قوانین افرادی که جزء ۵ درصد و ۱۰ درصد برتر آزمون باشند می توانند در فرآیند جذب هیئت علمی امتیاز لازم را کسب کنند.

آزمون های شفاهی دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی به صورت KFP ٫ PMP ٫ OSCE ٫ MMI و سایر روش های ارزشیابی مبتنی بر رایانه یا ایستگاهی و .... در روزهای ۱۶، ۱۷، ۱۸ و ۱۹ شهریورماه ۱۴۰۴ طبق جدول زمانبندی در مراکز معرفی شده دانشگاه های علوم پزشکی برگزار می شود.

حد نصاب نمره قبولی در آزمون های دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی پزشکی

آزمون دانشنامه تخصصی در دو قسمت کتبی و شفاهی برگزار می شود. داوطلبان باید توجه داشته باشند که براساس رای صادره در موضوع ۳ یکصد و سومین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی مورخ ۱۴ مردادماه ۱۴۰۴، کف قبولی در آزمون های گواهینامه و دانشنامه رشته های تخصصی و فوق تخصصی بالینی پزشکی از چهل و چهارمین دوره آزمون گواهینامه و هفتاد و دومین دوره آزمون دانشنامه رشته های تخصصی و سی و نهمین دوره آزمون گواهینامه دانشنامه رشته های فوق تخصصی بالینی و به بعد تغییر کرده است.

براین اساس حد نصاب قبولی گواهینامه تخصصی: کسب حداقل نمره کتبی ۹۵ از ۱۵۰ نمره کل کتبی، حد نصاب قبولی دانشنامه تخصصی: کسب حداقل نمره کتبی ۱۰۵ از ۱۵۰ نمره کل کتبی و حد نصاب قبولی گواهینامه فوق تخصصی: کسب حداقل نمره کتبی ۶۰ از ۱۰۰ نمره کل کتبی و حد نصاب قبولی دانشنامه فوق تخصصی: کسب حداقل نمره کتبی ۷۰ از ۱۰۰ نمره کل کتبی است.

همچنین براساس دستورالعمل اجرایی آزمون های دانشنامه جهت تعیین نفرات برتر نمره آزمون کتبی دانشنامه تخصصی با ضریب ۲ و نمره آزمون شفاهی دانشنامه تخصصی با ضریب (۱) با در نظر گرفتن تبصره ذیل قسمت ب بند (۶) دستورالهمل معدل گیری و مورد محاسبه قرار خواهد گرفت.

توجه: تعداد دفعات شرکت در مرحله کتبی آزمون دانشنامه تخصصی دارای محدودیت نیست.

در آزمون دانشنامه فوق تخصصی پزشکی برای تعیین نفرات برتر هر رشته نمره آزمون کتبی با ضریب دو و نمره آزمون شفاهی با ضریب یک محاسبه‬ ‫می شود و معدل بدست آمده‪ ،‬نفرات برتر را مشخص می کند.