مدیرکل شهرسازی قزوین: ۲۵۰۰ مسکن نهضت ملی تحویل داده شد

مجتبی دایی‌دایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از مجموع حدود ۲۵ هزار واحد مسکونی در حال احداث در سطح استان قزوین، تاکنون حدود ۲۵۰۰ واحد به متقاضیان تحویل شده و عملیات اجرایی حدود ۵ هزار واحد دیگر نیز به اتمام رسیده است که با تکمیل زیرساخت‌ها توسط دستگاه‌های خدمات‌رسان، به تدریج به متقاضیان تحویل داده خواهند شد.

وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، در صورت تأمین منابع مالی از سوی متقاضیان، پرداخت به‌موقع تسهیلات توسط بانک‌های عامل و تکمیل زیرساخت‌ها از سوی دستگاه‌های خدمات‌رسان، حدود ۳ هزار واحد دیگر نیز تا پایان سال جاری آماده و به متقاضیان واگذار می‌شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین با تأکید بر اینکه تحویل واحدهای طرح نهضت ملی مسکن تنها پس از تأمین زیرساخت‌های ضروری انجام می‌شود، گفت: هیچ واحدی بدون خدمات آب، برق، گاز و فاضلاب تحویل نخواهد شد و اداره کل پس از اطمینان از تکمیل این زیرساخت‌ها اقدام به واگذاری می‌کند.

احداث مدارس، مسجد و مراکز خدماتی در سایت‌های مسکن ملی

دایی‌دایی با اشاره به اقدامات روبنایی در سایت‌های نهضت ملی مسکن افزود: احداث ۷ باب مدرسه در قالب تفاهم‌نامه با سازمان نوسازی مدارس در دستور کار قرار دارد و یک باب مسجد و ۵ هزار مترمربع کاربری تجاری در این سایت‌ها ساخته می‌شود.

وی ادامه داد: کلانتری مهرگان احداث و تحویل شده و ایستگاه آتش‌نشانی نیز به بهره‌برداری رسیده است و در خصوص سایر کاربری‌ها نیز زمین مورد نیاز آماده واگذاری به بخش خصوصی دارای مجوزهای لازم است.

تفاهم‌نامه سه‌جانبه برای تصفیه‌خانه‌های فاضلاب

مدیرکل راه و شهرسازی استان با اشاره به پروژه‌های زیرساختی در سایت‌های مسکن ملی گفت: در سایت ۲۸۶ هکتاری مهرگان که شامل ۲۲۰۰ واحد است، شرکت آب و فاضلاب برای تسریع در تحویل واحدها، اقدام به اتصال موقت شبکه فاضلاب به شبکه شهر مهرگان کرده است.

وی افزود: همچنین تفاهم‌نامه‌ای سه‌جانبه میان شهرداری‌های مهرگان و اقبالیه، شرکت آب و فاضلاب و اداره کل راه و شهرسازی برای احداث دو تصفیه‌خانه محلی امضا شده که اجرای آن توسط شهرداری‌ها در حال انجام است.

به گفته دایی‌دایی، استفاده از پساب تصفیه‌شده این پروژه‌ها برای آبیاری فضای سبز، ضمن رعایت ملاحظات زیست‌محیطی، موجب صرفه‌جویی در منابع آبی خواهد شد.

تأمین مالی؛ چالش اصلی اجرای پروژه‌ها

مدیرکل راه و شهرسازی قزوین در بخش دیگری از سخنانش تأکید کرد: بر اساس ماده ۶ شیوه‌نامه طرح اقدام ملی مسکن، تأمین مالی پروژه‌ها تنها از دو منبع انجام می‌شود؛ آورده متقاضیان و تسهیلات بانکی.

وی بیان کرد: بر پایه ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها موظف به پرداخت تسهیلات به پروژه‌های مسکن هستند، اما علیرغم مصوبات متعدد شورای تأمین مسکن استان، تاکنون قرارداد مشارکت مدنی برای حدود ۳۲۰۰ واحد منعقد نشده است که این امر فشار مالی سنگینی را بر متقاضیان تحمیل کرده و روند پیشرفت پروژه‌ها را کند کرده است.

دایی‌دایی افزود: سقف تسهیلات بانکی از ۳۰۰ میلیون تومان به ۶۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است که با نرخ سود ۱۸ درصد پرداخت می‌شود، اما تأخیر بانک‌ها در پرداخت مرحله‌ای تسهیلات، یکی از موانع جدی اجرای طرح محسوب می‌شود.

تکمیل ناقص آورده متقاضیان و تصمیم شورای مسکن

وی تصریح کرد: بسیاری از متقاضیان تاکنون تنها حدود ۵۰ درصد از آورده خود را واریز کرده‌اند که همین موضوع سبب کندی اجرای پروژه‌ها شده است. بر اساس مصوبه شورای تأمین مسکن استان، متقاضیانی که با وجود اخطار و ارسال اظهارنامه رسمی همچنان از تکمیل آورده خودداری کنند، از پروژه فعلی جابجا و به پروژه‌های با پیشرفت کمتر منتقل خواهند شد تا از تضییع حقوق سایر متقاضیان جلوگیری شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان گفت: در قالب طرح مسکن حمایتی تاکنون ۱۱۷ هزار و ۳۳۸ نفر در استان قزوین ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد ۲۸ هزار و ۲۶۲ نفر تأیید نهایی شده و برای ۲۵ هزار و ۵۰۰ نفر پروژه تخصیص یافته است.

به گفته وی، از این تعداد ۲۴ هزار و ۳۸۳ واحد موفق به اخذ پروانه ساختمانی شده‌اند و برای ۲۱ هزار و ۵۳ واحد نیز قرارداد تسهیلات بانکی منعقد شده است.

دایی‌دایی در پایان اعلام کرد: تاکنون مجموعاً حدود ۱۵ هزار و ۷۲۳ میلیارد تومان به پروژه‌های مسکن ملی استان پرداخت شده که نیمی از آن از محل آورده متقاضیان و نیمی دیگر از محل تسهیلات بانکی تأمین شده است. میانگین پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها ۶۷ درصد بوده و تاکنون ۲۵۰۰ واحد تحویل و ۵۰۰۰ واحد دیگر در مرحله تحویل قرار دارند.