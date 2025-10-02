نهضت ملی مسکن در قزوین؛ از ساخت ۲۵ هزار واحد تا امید به تعادل بازار

خبرگزاری مهر - گروه استانها: طرح نهضت ملی مسکن به عنوان یکی از بزرگ‌ترین برنامه‌های دولت در حوزه تأمین مسکن، با هدف خانه‌دار کردن اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه، در سراسر کشور در حال اجرا است و استان قزوین نیز به عنوان یکی از استان‌های فعال در این طرح، شاهد اجرای پروژه‌های گسترده‌ای در شهرهای مختلف خود بوده است.

از شهرهای بزرگ مانند قزوین و تاکستان گرفته تا مناطق کوچکتر مانند بوئین‌زهرا، آبیک و شال، عملیات ساخت و تحویل واحدهای مسکونی با مشارکت بنیاد مسکن، اداره‌کل راه و شهرسازی و نظارت استانداری در حال انجام است.

در این بین گمانه های زیادی در رابطه با میزان پیشرفت این پروژه ها مطرح است و برخی متقاضیان از روند کند پیشرفت خبر می دهند.

تلاش می کنیم تا پایان سال پروژه را به اتمام برسانیم

اصغر گونجی، مدیرکل بنیاد مسکن استان قزوین، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از پیشرفت قابل توجه طرح ملی مسکن در این استان خبر داد و اظهار کرد: بنیاد مسکن به عنوان کارگزار این طرح در شهر قزوین، مسئولیت ساخت و تحویل ۴۱۰۰ واحد مسکونی را برعهده دارد که در شهرهای تاکستان، بوئین‌زهرا، آبیک و اقبالیه در حال اجرا هستند.

گونجی با اشاره به روند اجرایی پروژه‌ها افزود: از مجموع واحدهای در دست اقدام، حدود ۳۷۰۰ واحد با پیشرفت فیزیکی بالای ۹۸ درصد و ۳۸۸ واحد با پیشرفت بیش از ۶۵ درصد در مراحل پایانی ساخت قرار دارند.

وی همچنین اعلام کرد: فرآیند تحویل واحدها از سال گذشته آغاز شده و تاکنون نزدیک به ۲۱۰۰ واحد به متقاضیان واگذار شده است و امیدواریم تا پایان سال جاری، تمامی پروژه‌های واگذار شده به بنیاد مسکن به اتمام برسند و واحدها به تناسب تکمیل، تحویل متقاضیان شوند.

۲۵۰۰ واحد مسکونی تحویل متقاضیان شده است

مجتبی دایی‌دایی، مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن در سطح استان خبر داد و اظهار کرد: از مجموع حدود ۲۵ هزار و ۵۰۰ واحد در حال احداث، تاکنون حدود ۲۵۰۰ واحد به متقاضیان تحویل داده شده است.

وی افزود: عملیات اجرایی حدود ۵۰۰۰ واحد دیگر نیز به پایان رسیده و در صورت تکمیل زیرساخت‌ها توسط دستگاه‌های خدمات‌رسان، این واحدها نیز در حال تحویل به متقاضیان قرار دارند.

دایی‌دایی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته اظهار داشت: در صورت تأمین منابع مالی از سوی متقاضیان، پرداخت به‌موقع تسهیلات توسط بانک‌های عامل و تکمیل زیرساخت‌ها، حدود ۳۰۰۰ واحد دیگر تا پایان سال جاری آماده و به متقاضیان واگذار خواهد شد.

مدیرکل راه و شهرسازی قزوین در ادامه به چالش‌های تأمین مالی پروژه‌ها اشاره کرد و گفت: مطابق ماده ۶ شیوه‌نامه طرح اقدام ملی مسکن، منابع مالی این پروژه‌ها تنها از دو طریق تأمین می‌شود؛ آورده متقاضیان و تسهیلات بانکی.

وی توضیح داد: بر اساس ماده ۱۳ شیوه‌نامه، آورده متقاضیان باید مطابق با هزینه تمام‌شده ساخت و آماده‌سازی پرداخت شود. همچنین طبق ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها موظف به پرداخت تسهیلات به بخش مسکن هستند. با وجود تصویب چندین مصوبه در شورای تأمین مسکن استان، تاکنون برای حدود ۳۲۰۰ واحد قرارداد مشارکت مدنی با بانک‌ها منعقد نشده است.

دایی‌دایی تأکید کرد: عدم همکاری بانک‌ها در انعقاد قراردادهای مشارکت مدنی موجب شده فشار تأمین مالی به طور کامل بر دوش متقاضیان قرار گیرد و همین موضوع باعث کندی پیشرفت پروژه‌ها و ایجاد چالش در تحقق اهداف طرح نهضت ملی مسکن شده است.

وی افزود: در پروژه‌هایی که دارای قرارداد بانکی هستند، بانک‌ها موظفند متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه، تسهیلات لازم را پرداخت کنند. سقف این تسهیلات در ابتدا ۳۰۰ میلیون تومان بود که به منظور جبران بخشی از تورم و کاهش سهم آورده متقاضیان، به تدریج افزایش یافته و اکنون به ۶۵۰ میلیون تومان با نرخ سود ۱۸ درصد رسیده است.

دایی‌دایی در خصوص آورده متقاضیان گفت: در بسیاری از پروژه‌ها که پیشرفت فیزیکی قابل توجهی دارند، متقاضیان تنها حدود ۵۰ درصد از آورده خود را تکمیل کرده‌اند. بر اساس مصوبات شورای تأمین مسکن استان، مقرر شده در صورت عدم تکمیل آورده، پس از ارسال پیامک اخطار و اظهارنامه رسمی، متقاضیان به پروژه‌هایی با پیشرفت فیزیکی پایین‌تر منتقل شوند. این جابجایی با متقاضیانی انجام خواهد شد که دارای امتیاز مناسب بوده و آمادگی تکمیل نقدی آورده را دارند.

وی در ادامه به آمار ثبت‌نام در طرح مسکن حمایتی اشاره کرد و گفت: تاکنون ۱۱۷ هزار و ۳۳۸ نفر در سطح استان ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد، ۲۸ هزار و ۲۶۲ نفر تأیید نهایی شده‌اند و برای ۲۵ هزار و ۵۰۰ نفر پروژه تخصیص یافته است.

مدیرکل راه و شهرسازی قزوین تاکید کرد: از مجموع واحدهای در حال احداث، ۲۴ هزار و ۳۸۳ واحد موفق به اخذ پروانه ساختمانی شده‌اند و ۲۱ هزار و ۵۳ واحد دارای قرارداد تسهیلات بانکی هستند. تاکنون حدود ۱۵ هزار و ۷۲۳ میلیارد تومان به سازندگان پروژه‌ها پرداخت شده که ۵۰ درصد آن از محل آورده متقاضیان و ۵۰ درصد دیگر از محل تسهیلات بانکی تأمین شده است. میانگین پیشرفت فیزیکی این پروژه‌ها حدود ۶۷ درصد اعلام شده است.

دایی‌دایی در پایان خاطرنشان کرد: با وجود تمام چالش‌ها، تاکنون حدود ۲۵۰۰ واحد مسکونی تحویل متقاضیان شده و حدود ۵۰۰۰ واحد دیگر نیز در مرحله تحویل قرار دارند.

ساخت ۲۴ هزار واحد مسکن ملی در قزوین

جواد حق‌لطفی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از پیشرفت طرح نهضت ملی مسکن در استان خبر داد و اعلام کرد که تاکنون ۵۰۰۰ واحد مسکونی آماده بهره‌برداری شده‌اند.

وی اظهار داشت که در مجموع، اجرای ۲۴ هزار واحد مسکونی در استان قزوین در دستور کار قرار گرفته و هم‌اکنون ۵۰۰۰ واحد آماده افتتاح هستند. تلاش داریم این واحدها با حضور رئیس‌جمهور یا وزیر راه و شهرسازی به‌صورت رسمی افتتاح شوند.

حق‌لطفی افزود که حدود ۲۵۰۰ واحد دیگر نیز تا پایان سال جاری آماده خواهد شد و در حال برنامه‌ریزی برای تکمیل و تحویل آن‌ها هستیم.

معاون عمرانی استاندار قزوین با اشاره به برخی چالش‌ها در روند اجرای پروژه‌ها گفت که در برخی مناطق مانند شال، پروژه‌ها در بلوک‌های ۱۰۴، ۱۰۵ و ۱۰۶ در حال پیشرفت هستند. گزارش اخیر سازمان بازرسی نیز منتشر شده که نشان می‌دهد بنیاد مسکن در انجام تعهدات خود عملکرد مطلوبی داشته است.

وی ادامه داد که در مقابل، حوزه راه و شهرسازی با برخی مشکلات مواجه بوده است. البته در مواردی نیز بنیاد مسکن در زمینه آماده‌سازی و محوطه‌سازی از برنامه زمان‌بندی عقب بود که خوشبختانه این روند نیز بهبود یافته و پروژه‌ها در حال پیشرفت هستند.

حق‌لطفی همچنین به بازدیدهای میدانی اشاره کرد و گفت که حدود سه هفته پیش در یک روز تعطیل از پروژه‌های نهضت ملی مسکن بازدید داشتیم و احتمالاً در همین هفته نیز بازدید مجددی انجام خواهد شد. پروژه‌ها با وجود عقب‌ماندگی جزئی از برنامه زمان‌بندی، اکنون فعال شده‌اند و روند اجرایی آن‌ها ادامه دارد.

به گزارش مهر استان قزوین در سال‌های اخیر به یکی از گران‌ترین مناطق کشور در حوزه مسکن تبدیل شده است؛ موضوعی که فشار سنگینی را بر اقشار متوسط و کم‌درآمد وارد کرده و دسترسی به خانه‌ای مناسب را برای بسیاری از خانواده‌ها دشوار ساخته است.

در چنین شرایطی، اجرای گسترده و سریع طرح نهضت ملی مسکن در این استان می‌تواند نقش کلیدی در تعدیل قیمت‌ها و ایجاد تعادل در بازار ایفا کند.

آمارهای ارائه‌شده از سوی مسئولان ارشد استان نشان می‌دهد که هزاران واحد مسکونی در مراحل پایانی ساخت قرار دارند و بخش قابل توجهی از آن‌ها آماده بهره‌برداری یا تحویل به متقاضیان شده‌اند و اگر روند تکمیل و واگذاری این واحدها با همین سرعت ادامه یابد و موانع مالی و زیرساختی نیز برطرف شود، می‌توان انتظار داشت که عرضه قابل توجهی از واحدهای جدید به بازار مسکن قزوین وارد شود.

افزایش عرضه در برابر تقاضای بالا، به‌ویژه در شهری که با کمبود شدید واحدهای قابل‌خرید مواجه است، می‌تواند به کاهش قیمت‌ها و افزایش دسترسی مردم به مسکن منجر شود. بنابراین، تکمیل سریع پروژه‌های نهضت ملی مسکن نه‌تنها یک ضرورت اجتماعی و اقتصادی برای استان قزوین است، بلکه می‌تواند نقطه‌عطفی در اصلاح ساختار بازار مسکن این منطقه باشد.