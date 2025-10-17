صادقی: ملت ایران در جنگ ۱۲ روزه اتحاد مقدس خود را حفظ کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا صادقی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهر اقبالیه با اشاره به اتحاد ستودنی ملت ایران در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، اظهار کرد: دشمنان تلاش کردند تا با ایجاد ناآرامی و آشوب در کشور، روحیه مقاومت را تضعیف کنند، اما مردم ایران با بصیرت، ایمان و پیروی از مکتب اهل‌بیت (ع) در کنار دفاع مقدس، «اتحاد مقدس» را خلق کردند.

وی افزود: این اتحاد و همبستگی باید حفظ شود، چراکه رمز ماندگاری ملت‌ها در تداوم وحدت و تبعیت از رهبری است. ملت ایران در سخت‌ترین شرایط نیز نشان داده که هیچ‌گاه در برابر دشمنان تسلیم نخواهد شد.

امام جمعه موقت اقبالیه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آتش‌بس میان حماس و رژیم صهیونیستی، تصریح کرد: تجربه نشان داده که رژیم کودک‌کش اسرائیل هیچ‌گاه به تعهدات خود پایبند نبوده است و آتش‌بس برای آنان تنها فرصتی جهت تجدید قوا و تداوم جنایت است.

حجت‌الاسلام صادقی خاطرنشان کرد: جای تأسف است که برخی کشورهای عربی اسلامی در مسیر صلح و سازش با این رژیم حرکت می‌کردند، اما عملیات طوفان الاقصی تمام جهان را بیدار کرد و نشان داد که مقاومت تنها راه عزت و رهایی ملت‌های مسلمان است.