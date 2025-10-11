به گزارش خبرنگار مهر،احمدرضا اجتهادی، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان قمظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران، با اشاره به اهتمام این اداره‌کل در گسترش استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در فضاهای آموزشی، اظهار کرد: قم به عنوان پیشروترین استان کشور در نصب سامانه‌های خورشیدی بر پشت‌بام مدارس، اکنون با بهره‌برداری از نیروگاه جدید ۲۰ کیلوواتی در هنرستان کاردانش محتشم، جایگاه نخست خود را تثبیت کرده است.

وی با بیان اینکه تحقق خودکفایی اقتصادی مدارس از سیاست‌های کلان آموزش و پرورش است، افزود: در همین راستا، دو مسیر اصلی یعنی ایجاد فضاهای تجاری در حاشیه مدارس و نصب پنل‌های خورشیدی برای تولید برق و درآمد پایدار در دستور کار قرار گرفته است.

اجتهادی ادامه داد: تاکنون بیش از ۲۰ مدرسه در استان قم به سامانه‌های خورشیدی مجهز شده‌اند که مجموع ظرفیت تولید آن‌ها به بیش از ۴۰۰ کیلووات می‌رسد و این روند با حمایت خیرین مدرسه‌ساز و مشارکت فعال مدیران مدارس، همچنان در حال گسترش است.

وی در توضیح جزئیات پروژه جدید گفت: سامانه ۲۰ کیلوواتی تازه نصب‌شده در هنرستان کاردانش محتشم ناحیه دو آموزش و پرورش قم، با سرمایه‌ای بالغ بر هفت میلیارد ریال و با مشارکت خیرین نیک‌اندیش احداث شده است و این پروژه علاوه بر تولید برق پاک، به‌عنوان یک کارگاه آموزشی زنده برای هنرجویان رشته برق صنعتی نیز عمل می‌کند و بستر مناسبی برای آموزش عملی فناوری‌های نوین انرژی فراهم آورده است.

مدیرکل نوسازی مدارس قم تأکید کرد: بهره‌گیری از انرژی خورشیدی در مدارس نه تنها به افزایش درآمد و پایداری اقتصادی آن‌ها کمک می‌کند، بلکه نقشی مؤثر در کاهش ناترازی انرژی، حفظ محیط زیست و ارتقای شاخص‌های پدافند غیرعامل دارد.

وی با اشاره به ظرفیت اقلیمی مطلوب قم برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی، تصریح کرد: تابش فراوان خورشید در بیشتر ایام سال، این استان را به یکی از مناطق مستعد کشور برای تولید برق پاک بدل کرده است و لازم است با همت خیرین و همکاری نهادهای استانی، روند تجهیز مدارس به سامانه‌های خورشیدی با سرعت بیشتری ادامه یابد.

اجتهادی ابراز کرد: با تداوم مشارکت مردمی و حمایت مسئولان، مدارس قم بتوانند در آینده‌ای نزدیک به الگویی ملی در زمینه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و تحقق اقتصاد سبز آموزشی تبدیل شوند.