مهدیخانی: وحدت رمز تداوم خدمت صادقانه به مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهدیخانی عصر یکشنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر قزوین با اشاره به فرا رسیدن ایام پیروزی مقاومت مردم فلسطین، اظهار کرد: ملت غیور غزه با ایستادگی دلاورانه در برابر شدیدترین حملات رژیم صهیونیستی برگ تازهای از حماسه و عزت را در تاریخ مبارزه با ظلم و اشغالگری رقم زدند و امروز جهان بیش از هر زمان دیگری به حقانیت آرمان فلسطین ایمان آورده است.
وی در ادامه با مرور عملکرد مدیریت شهری در سالهای اخیر گفت: مجموعه شورای شهر و شهرداری قزوین با همدلی، تلاش شبانهروزی و نگاه توسعهمحور، موفق شدهاند در حوزههای عمرانی، حملونقل عمومی، ترافیک و فرهنگی دستاوردهای قابل توجهی کسب کنند.
مهدیخانی تصریح کرد: اجرای پروژههای شاخصی همچون کمربندی آیتالله باریکبین، بلوار نسیم شمال، تئاتر شهر، بوستان بانوان، تقاطع یادگار امام و سالنهای ورزشی بخشی از کارنامه عمرانی مدیریت شهری در این دوره است. همچنین دهها پروژه دیگر در محور شمال ورزشگاه سردار آزادگان، میدان دفاع مقدس، طرح تفصیلی ۲۳۰۰ هکتاری شمال قزوین، تقاطعهای غیرهمسطح و بازآفرینی بافت فرسوده در حال اجرا یا تکمیل است.
وی افزود: توسعه فضاهای عمومی، تکمیل پروژههای نیمهتمام، اصلاح معابر، ایجاد زیرساختهای خدمات پایدار و ساماندهی ترافیک شهری، موجب ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و افزایش امید اجتماعی در شهر شده است.
عضو شورای شهر قزوین با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه حملونقل و ترافیک گفت: نوسازی سیستم هوشمند بلیت، افزایش خطوط و ناوگان فعال اتوبوسرانی، اصلاح تقاطعها، توسعه پارکینگها و اجرای طرحهای هوشمند ترافیکی، از جمله گامهای مهم در جهت رفاه و ایمنی شهروندان بوده است.
مهدیخانی با تأکید بر لزوم استمرار روحیه همکاری میان شهردار و اعضای شورا اظهار داشت: در جلسات متعدد شورا بر تعامل متقابل و همکاری مؤثر مدیریت شهری تأکید شده است و امروز بیش از هر زمان دیگری باید به سوگندی که در آغاز کار یاد کردیم بازگردیم؛ اینکه خدمت صادقانه به مردم را سرلوحه وظایف خود قرار دهیم.
وی افزود: بزرگترین دلگرمی مردم آن است که احساس کنند مسئولانشان با صداقت، علم و پشتکار در خدمت آنان هستند. بنابراین، همدلی فعلی میان شورا و شهرداری باید تقویت شود تا در ششماهِ پایانی این دوره، فرصتهای باقیمانده به بهترین شکل برای مردم قزوین صرف شود.
عضو شورای شهر در پایان گفت: گرچه دیدگاهها و سلیقههای سیاسی و اجتماعی در میان ما متفاوت است، اما همه اینها در حاشیه قرار دارد؛ متن اصلی، خدمت به مردم است. نباید اجازه دهیم حاشیهها بر متن خدمت سایه بیندازند، چرا که آنچه ماندگار میشود، عمل صادقانه برای رفاه مردم است.
نظر شما