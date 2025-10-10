خراسان شمالی در صدر اجرای طرح هادی روستاها در کشور

خبرگزاری مهر-گروه استان ها: خراسان شمالی روستاییترین استان کشور است. حدود ۷۲۲ روستای بالای ۲۰ خانوار جمعیت دارد. در دهه اخیر اجرای طرح هادی در روستاهای استان رشد چشمگیری داشت به گونهای که خراسان شمالی در صدر روستاهای پیش رو در اجرای طرح هادی قرار گرفت و هم اکنون بازنگری طرح هادی و توسعه روستاها در دستور کار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان شمالی قرار گرفت و ضمن اینکه خراسان شمالی در اعطای زمین قانون جوانی جمعیت در روستاها رتبه نخست کشوری را به دست آورد.
به همین منظور با سعید رئوفی معاون توسعه و عمران روستایی بنیاد مسکن خراسان شمالی گفتوگو کردیم که در زیر میخوانید.
بهسازی و اجرا و بازنگری طرحهای هادی، صدور اسناد مالکیت و اجرای قانون جوانی جمعیت در حوزه معاونت توسعه و عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان شمالی است.
سعید رئوفی معاون توسعه و عمران روستایی بنیاد مسکن خراسان شمالی به فعالیت این معاونت برای آبادانی روستاهای خراسان شمالی اشاره و بیان کرد: اجرای پروژههای طرح های هادی و بازنگری آن، سنددار کردن مساکن روستایی و موضوع جوانی جمعیت در زیر مجموعه گروههای توسعه و عمران روستایی بنیاد مسکن استان فعالیت میکند.
وی ادامه داد: در سالهای گذشته اقدامات چشمگیری رقم خورد که با اختصاص قیر رایگان توانستیم با همکاری و مشارکت دهیاریها کار آسفالت یک میلیون و ۵۰۰ هزار متر، از راههای روستایی را انجام دهیم.
وی با اشاره به این که تا پایان شهریور ماه که پایان سال مالی محسوب میشود، آسفالت ۱۲۳ روستا انجام شد، تاکید کرد: بیش از ۶۰کیلومتر آسفالت معابر و راههای روستایی انجام شد.
کمک ۱۰۵ میلیارد تومانی برای اجرای طرحهای هادی
معاون توسعه و عمران مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان شمالی گفت: ۱۰۵ میلیارد تومان از محل کمکهای مختلف برای اجرای طرح هادی هزینه شد.
رئوفی با تأکید بر این که ۲۸ روستای هدف گردشگری و بافت با ارزش در خراسان شمالی است، گفت: برای ۸ روستا در سالهای اخیر طرح هادی انجام شد و برای ۱۱ روستا به صورت متناوب پروژههایی در حال انجام است و برای ۱۰ روستا منتظر ابلاغ اعتبار هستیم.
وی به همکاری و مشارکت بیسابقه دهیاریها با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان شمالی اشاره و تاکید کرد: با کمبود اعتبارات ملی و استانی برای سنگ فرش و بتن معابر روبهرو هستیم.
اختصاص اعتبار سالانه برای ایمن سازی روستاها
معاون توسعه و عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان شمالی اظهار کرد: درصدد اختصاص اعتبار سالانه برای ایمن سازی روستاهای در حال مخاطره هستیم که ۱۹/۵ میلیارد تومان از محل منابع عمرانی اعتبار برای اقدامات ایمنسازی برای ۴ روستای استان انجام شد.
رئوفی افزود: توسعه ۵۵ روستا با ۷۰ میلیارد تومان اعتبار از محلهای عمرانی انجام شد، مانند روستای بیدک و در حال حاضر در حال توسعه طرح هادی در روستاهای کلاته یاور، خداقلی، باغچق و کلاته محمدعلی پهلوان و باقرخان هستیم.
وی به کمک شرکت نفت از محل مسئولیتهای اجتماعی به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان شمالی اشاره و بیان کرد:برای تکمیل طرحهای هادی ۵ روستا ۷میلیارد تومان اعتبار از این محل اختصاص یافت.
بازنگری طرح های هادی
وی به بازنگری طرح هادی اشاره کرد و افزود: مطالعه طرح هادی ۷۲۲ روستا انجام شده و سالانه ۷۲ روستا با اعتبارات مختلف در بازنگری طرحهای هادی قرار میگیرند.
وی اضافه کرد: اعتبارات بازنگری ۱۰ ساله است و اکنون ۲۰۰ روستا نیازمند بازنگری است که اگر کمکها و اعتبارات انجام شود، میتوانیم بعد از پایان طرح هادی روستاها بازنگری آن ها را انجام دهیم و این آمار به صفر برسد.
انجام طرح هادی در۷۵درصدروستا
رئوفی بیان کرد: خراسان شمالی در اجرای طرح هادی از میانگین کشوری بالاتر است و بیش از ۷۵ درصد روستاها طرح هادی انجام شده است و مهمترین موضوع در اجرای طرح هادی مصوبات سفر مقام معظم رهبری به خراسان شمالی بود.
معاون توسعه و عمران روستایی بنیاد مسکن خراسان شمالی عنوان کرد: در اجرای طرحها و در مطالعات زمینهای طرح توسعهای سرانه آموزشی، بهداشتی، مذهبی و صنعتی و کارگاهی و مورد نیاز مردم هم دیده و در طرحها اختصاص یافته است.
رتبه نخست واگذاری زمین قانون جوانی جمعیت
رئوفی به صدور سند مالکیت مساکن روستایی اشاره و بیان کرد: گروه زمین بنیاد انقلاب اسلامی مسکن با مشارکت اداره کل ثبت اسناد و املاک استان ۸۵ هزار فقره سند روستایی و شهری صادر کرد.
وی درباره اعطای زمین قانون جوانی جمعیت تصریح کرد: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان شمالی رتبه نخست واگذاری زمین به متقاضیان واجد شرایط دارد که ۳۴۰ فقره زمین به متقاضیان اعطا شده است.
وی اضافه کرد: سال گذشته ۶ هزار فقره سند در استان تشکیل پرونده دادند و امسال سهمیه صدور ۵ هزار و ۵۰۲ سند مالکیت با مشارکت اداره کل ثبت اسناد و املاک استان را داریم.
