صدور ۳۱۰۰ پروانه استاندارد صنعتی در استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، مجید حیدریان در نشست خبری پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران به میزبانی اداره کل استاندارد سمنان ضمن اشاره به عملکرد این اداره کل در یک سال اخیر، تاکید کرد: اداره کل استاندار استان سمنان یک هزار و ۱۰۰ واحد صنعتی را تحت پوشش خود قرار داده است.

وی با بیان اینکه سمنان جمعیتی کم دارد اما حیطه کاری آن به واسطه صنعتی بودن در بحث استاندارد وسیع است، افزود: سه هزار و ۱۰۰ پروانه استاندارد برای یک هزار و ۱۰۰ واحد صنعتی و تولیدی در استان سمنان از سوی اداره کل استاندارد صادر شده است.

مدیرکل استاندارد استان سمنان با بیان اینکه یک هزار قلم فرآورده و محصول در قانونتعریف شده که تولید آنان نیازمند استاندارد الزامی و اجباری است، گفت: واحدهایی که می‌خواهند این محصولات مانند فرآورده‌های لبنی و کیک و شکولات و … را تولید کنند می‌بایست پیش از هر کاری ابتدا پروانه استاندارد دریافت نمایند.

حیدریان با بیان اینکه در یک سال اخیر ۱۵۱ پروانه استاندارد برای واحدهای تولیدی استان سمنان صادر شده است، ابراز کرد: در یکسال اخیر همچنین شاهد تمدید ۶۴۹ پروانه استاندارد تولیدی در استان سمنان صادر شده که محصولات دارای استاندارد الزامی نیز مشمول این پروانه‌ها هستند.

وی با بیان اینکه یک هزار و ۸۰۰ مورد بازرسی از واحدهای تولیدی و کارخانه‌های استان سمنان در طول یکسال اخیر توسط کارشناسان استاندارد استان صورت گرفته است، افزود: از آنجا که محصولات با زندگی و سلامت مردم سر و کار دارند کارشناسان استانداران نهایت دقت نظر و جدیت را در این بازدیدها به کار می‌بندند.

مدیرکل استاندارد استان سمنان با بیان اینکه در این بازدیدها سه هزار و ۴۰۰ نمونه نیز توسط کارشناسان استاندارد برداشته شد تا بتوانیم بر روی آنها آزمایش‌های تخصصی را صورت دهیم، گفت: بر اساس نتنایج آزمایش این نمونه‌ها، با متخلفان احتمالی برخوردهای قاطع صورت می‌گیرد.

حیدریان با بیان اینکه اداره کل استاندارد استان سمنان همچنین بر مقوله عرضه هم مانند تولید نظارت جدی دارد، ابراز کرد: در یکسال اخیر کارشناسان استاندارد استان هفت هزار و ۸۰۰ مورد بازرسی را از مراکز عرضه استان داشته اند.