679 نمونه در آزمايشگاه های استاندارد آزمون شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرضیه قنبریان صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اين نمونه ها شامل محصولات واحدهاي توليدي استان و نمونه هاي اخذ شده از مراكز عرضه و بازار مصرف سطح استان و كالاهاي وارداتي و صادراتي مي باشد كه در آزمايشگاه های صنايع غذايی، شيميايی، صنايع ساختمانی و معدنی، و ميکروبيولوژی اين اداره كل و آزمايشگاه گمرك مهران توسط كارشناسان استاندارد جهت مطابقت با استاندارد ملي مربوطه مورد آزمون قرار گرفته اند.

وي گفت: عملكرد آزمايشگاه هاي استاندارد ايلام از ابتداي سال 92 تاكنون نسبت به مدت مشابه سال قبل، دو برابر شده است.

قنبریان در ادامه خاطر نشان کرد: تعیین ماهیت 571 نمونه کالای صادراتی از جمله متانول، هماتیت، کربنات کلسیم، مگنتيت، الياف پلي استر، پارچه، رنگ ترافيكي و سنگ های ساختمانی از دیگر اقدام هاي آزمايشگاه نمایندگی استاندارد ایلام در بازارچه مرزی مهران در هشت ماهه سال 92 است.

وی افزود: آزمایشگاه های سازمان ملی استاندارد طبق قانون، به جز در مورد مواد دارویی، در زمینه تعیین ویژگی کالاها و مقایسه آن با استانداردهای مربوطه و تنظیم کردن (کالیبره کردن) وسایل سنجش، به عنوان آزمایشگاه های مرجع در کشور شناخته می شوند.

1552 مورد بازرسی فنی از واحدهای صنفی، توليدی و خدماتي استان ايلام به عمل آمد

قنبریان گفت: از ابتدای سال 92 تا پایان آبان ماه، یم هزار و 552 مورد بازرسی فنی از مراکز عرضه و توزيع کالا و واحدهای توليدی و خدماتی مشمول طرح تجا (توسعه جامع استاندارد)، سردخانه، مهدهاي كودك و تاسيسات گاز پركني توسط کارشناسان اين اداره کل انجام شده است.

وی افزود: در اين راستا به طور مستمر اقدام هاي لازم برای اخذ تاييديه استاندارد و پروانه کاربرد علامت استاندارد به واحدهای توليدی و خدماتی مذکور ابلاغ شده است.

وی ادامه داد: طبق ماده 4 قانون ارتقاء کیفیت خودرو و سایر کالاهای صنعتی، کلیه فرآورده های صنعتی تولید شده در واحدهای تولیدی باید تولیدات خود را مطابق با استانداردها عرضه کنند و توزیع کالاهای فاقد استاندارد ممنوع است.

گزارش عملکرد صد روزه اداره کل استاندارد ایلام

وی گفت: از ابتداي شروع به کار دولت یازدهم، 530 مورد نمونه برداري از واحدهای تولیدی و مراكز عرضه و توزيع كالا استان انجام شده است.

این مسئول افزود: در این صد روز، 906 مورد بازرسي از واحدهای توليدی، خدماتي و مراکز عرضه كالا در استان انجام شده است.

وی در ادامه اظهار داشت: در همين مدت 9 پروانه كاربرد علامت استاندارد براي فرآورده هايي از جمله بسته بندي تخمه آفتابگردان و پروتئين سويا، تيرچه پيش ساخته خرپايي، خدمات شارژ سيلندر گاز مايع، سنگدانه مورد مصرف در بتن، قاب مهتابي، خيارشور، چيپس، شير پاستوريزه كم چرب و پوشش محافظ بهداشتي صادر شد.

قنبریان گفت: تدوين شش استاندارد ملي ايران توسط كارشناسان اين اداره كل و آموزش بيش از سه هزار نفر ساعت به مديران کنترل کيفيت و کارکنان، صدور 7 مورد مجوز استفاده از علامت استاندارد، تعلیق و ابطال 24 مورد پروانه کاربرد علامت استاندارد و تمدید 19 پروانه استاندارد، ساير فعاليت هاي اين اداره كل از ابتدای شروع به کار دولت تدبیر و امید بوده است.