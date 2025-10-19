زارع زاده: استاندارد زبان مشترک همه نهادها است

به گزارش خبرنگار مهر، مجید زارع‌زاده، یکشنبه شب در جمع فعالان حوزه استاندارد بر اهمیت مشارکت همه‌جانبه در فرایند استانداردسازی تأکید کرد و اظهارکرد: هیچ نهادی به تنهایی نمی‌تواند روندهای استانداردسازی را مدیریت کند و این موضوع نیازمند همکاری نزدیک بین دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و نهادهای تخصصی است.

وی با اشاره به تجربیات جهانی در این زمینه افزود: در بسیاری از کشورهای پیشرفته نیز به این نتیجه رسیده‌اند که تحقق اهداف حوزه استاندارد تنها با مشارکت جمعی ممکن است و سازمان‌ها باید به صورت هماهنگ در این زمینه فعالیت کنند.

استاندارد، زبان مشترک میان دستگاه‌ها است

زارع‌زاده ادامه داد: استاندارد در واقع زبان مشترکی میان نهادهای مختلف است که بدون نیاز به مترجم، ارتباط مؤثری میان آنها برقرار می‌کند. این زبان مشترک کمک می‌کند تا تعاملات تخصصی، بازرسی‌ها و نظارت‌ها با دقت و شفافیت بیشتری انجام شود.

وی با قدردانی از نقش‌آفرینی آزمایشگاه‌ها، نهادهای بازرسی و سازمان‌های اجرایی در مسیر تحقق استانداردها گفت: همکاری این نهادها باعث ارتقا سلامت جامعه و بهبود روندهای نظارتی می‌شود.

استانداردسازی، ضرورتی برای توسعه پایدار

مدیرکل استاندارد هرمزگان در پایان ضمن ابراز امیدواری نسبت به موفقیت فعالان این حوزه اظهار داشت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز داریم که با همدلی و همراهی، دست به دست هم دهیم تا بتوانیم نظام استاندارد را در کشور نهادینه کنیم؛ چرا که بدون استاندارد، توسعه پایدار امکان‌پذیر نیست.