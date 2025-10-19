  1. استانها
۲۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۵۳

زارع زاده: استاندارد زبان مشترک همه نهادها است

بندرعباس - مدیرکل استاندارد هرمزگان با تأکید بر اینکه تحقق نظام استانداردسازی بدون همکاری جمعی ممکن نیست، گفت: استاندارد یک زبان مشترک جهانی است که نیاز به مترجم ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید زارع‌زاده، یکشنبه شب در جمع فعالان حوزه استاندارد بر اهمیت مشارکت همه‌جانبه در فرایند استانداردسازی تأکید کرد و اظهارکرد: هیچ نهادی به تنهایی نمی‌تواند روندهای استانداردسازی را مدیریت کند و این موضوع نیازمند همکاری نزدیک بین دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و نهادهای تخصصی است.

وی با اشاره به تجربیات جهانی در این زمینه افزود: در بسیاری از کشورهای پیشرفته نیز به این نتیجه رسیده‌اند که تحقق اهداف حوزه استاندارد تنها با مشارکت جمعی ممکن است و سازمان‌ها باید به صورت هماهنگ در این زمینه فعالیت کنند.

استاندارد، زبان مشترک میان دستگاه‌ها است

زارع‌زاده ادامه داد: استاندارد در واقع زبان مشترکی میان نهادهای مختلف است که بدون نیاز به مترجم، ارتباط مؤثری میان آنها برقرار می‌کند. این زبان مشترک کمک می‌کند تا تعاملات تخصصی، بازرسی‌ها و نظارت‌ها با دقت و شفافیت بیشتری انجام شود.

وی با قدردانی از نقش‌آفرینی آزمایشگاه‌ها، نهادهای بازرسی و سازمان‌های اجرایی در مسیر تحقق استانداردها گفت: همکاری این نهادها باعث ارتقا سلامت جامعه و بهبود روندهای نظارتی می‌شود.

استانداردسازی، ضرورتی برای توسعه پایدار

مدیرکل استاندارد هرمزگان در پایان ضمن ابراز امیدواری نسبت به موفقیت فعالان این حوزه اظهار داشت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز داریم که با همدلی و همراهی، دست به دست هم دهیم تا بتوانیم نظام استاندارد را در کشور نهادینه کنیم؛ چرا که بدون استاندارد، توسعه پایدار امکان‌پذیر نیست.

