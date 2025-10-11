دریافت 12 MB
۱۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۵۷

خطای عجیب و وحشتناک علیرضا جهانبخش روی بازیکن روس

خطای خشن جهانبخش بازیکن تیم ملی فوتبال کشورمان روی بازیکن تیم ملی روسیه با کارت زرد همراه شد.

