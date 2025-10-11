دریافت 12 MB کد خبر 6618302 https://mehrnews.com/x39gvq ۱۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۵۷ کد خبر 6618302 فیلم ورزش فیلم ورزش ۱۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۵۷ خطای عجیب و وحشتناک علیرضا جهانبخش روی بازیکن روس خطای خشن جهانبخش بازیکن تیم ملی فوتبال کشورمان روی بازیکن تیم ملی روسیه با کارت زرد همراه شد. کپی شد مطالب مرتبط مدافع پرسپولیس به تیم ملی فوتبال ایران دعوت شد احمدرضا براتی عضو کمیته حقوقی فیفا شد حضور داوران زن ایرانی در سمینار جام ملتهای آسیا دروازهبان سابق پرسپولیس خیبر را محکوم کرد برچسبها علیرضا جهانبخش روسیه تیم ملی فوتبال ایران
