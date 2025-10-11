  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۱۲

حضور داوران زن ایرانی در سمینار جام ملت‌های آسیا

حضور داوران زن ایرانی در سمینار جام ملت‌های آسیا

کنفدراسیون فوتبال آسیا از حضور داوران ایرانی در سمینار داوری جام ملت‌های فوتبال زنان آسیا ۲۰۲۶ استرالیا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، سمینار داوری جام ملت‌های فوتبال بانوان آسیا ۲۰۲۶ از اول تا ۵ دسامبر (۱۰ تا ۱۴ آذر) به میزبانی تایلند برگزار می شود و با اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا مهناز ذکایی به عنوان داور و بهاره سیفی نهاوندی به عنوان کمک داور در این سمینار حضور دارند و و داوران حاضر در جام ملت‌ها با آخرین موارد آموزشی آشنا می‌شوند.

این سمینار با حضور ۱۶ داور، ۱۸ کمک داور و ۱۱ کمک داور ویدئویی به مدت ۵ روز در بانکوک برگزار می شود.

گفتنی است تیم ملی فوتبال زنان کشورمان در گروه A با تیم های استرالیا، کره‌جنوبی و فیلیپین همگروه است. این رقابتها از ۱۰ اسفند ۱۴۰۴ تا یک فروردین ۱۴۰۵ در قالب ۳ گروه ۴ تیمی به میزبانی استرالیا در شهرهای سیدنی گلد کوست و پرث برگزار می شود.

کد خبر 6618282

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها