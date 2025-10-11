به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، سمینار داوری جام ملت‌های فوتبال بانوان آسیا ۲۰۲۶ از اول تا ۵ دسامبر (۱۰ تا ۱۴ آذر) به میزبانی تایلند برگزار می شود و با اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا مهناز ذکایی به عنوان داور و بهاره سیفی نهاوندی به عنوان کمک داور در این سمینار حضور دارند و و داوران حاضر در جام ملت‌ها با آخرین موارد آموزشی آشنا می‌شوند.

این سمینار با حضور ۱۶ داور، ۱۸ کمک داور و ۱۱ کمک داور ویدئویی به مدت ۵ روز در بانکوک برگزار می شود.

گفتنی است تیم ملی فوتبال زنان کشورمان در گروه A با تیم های استرالیا، کره‌جنوبی و فیلیپین همگروه است. این رقابتها از ۱۰ اسفند ۱۴۰۴ تا یک فروردین ۱۴۰۵ در قالب ۳ گروه ۴ تیمی به میزبانی استرالیا در شهرهای سیدنی گلد کوست و پرث برگزار می شود.