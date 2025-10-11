  1. ورزش
۱۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۳۶

احمدرضا براتی عضو کمیته حقوقی فیفا شد

فدراسیون بین‌المللی فوتبال (FIFA) ، احمدرضا براتی را به عنوان عضو کمیته حقوقی فیفا برای دوره چهارساله ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۹ منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای فیفا در تازه ترین نشست خود که روز دوم اکتبر (سوم مهر) برگزار شد، احمدرضا براتی را به عنوان عضو کمیته حقوقی این فدراسیون بین المللی برای دوره چهار ساله ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۹ منصوب کرد.

کمیته حقوقی فیفا از ارکان اصلی در تدوین و نظارت بر مقررات بین‌المللی فوتبال به شمار می‌رود و عضویت در آن نشانگر اعتماد این نهاد جهانی به تخصص و تعهد حرفه‌ای اعضای منتخب است.

احمدرضا براتی سابقه عضویت و نایب رئیسی کمیته تعیین صلاحیت کنفدراسیون فوتبال آسیا و عضویت در هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال و ریاست کمیته تدوین مقررات این فدراسیون را در کارنامه دارد.

گفتنی است که از فوتبال ایران، مهدی تاج و مهدیه محمدخانی نیز به ترتیب در کمیته مسابقات تیم های ملی آقایان و کمیته مسابقات جوانان دختران منصوب هستند.

کد خبر 6618324

برچسب‌ها

