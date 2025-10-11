رفع ناترازی انرژی نیازمند عزم و اراده کارشناسی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت،عبدالعلی رحیمی مظفری با بیان اینکه دلایل بسیاری وجود دارد که سیاستهای کاهش مصرف انرژی و مدیریت ناترازی در کشور تاکنون جواب نداده است، اظهار کرد: یکی از این دلایل بحث نرخگذاری و یارانههای پنهان و گستردهای است که در بخش انرژی وجود دارد. معتقدم اگر یکدهم منابعی که برای تولید سرمایهگذاری میشود به بهینهسازی اختصاص مییافت طبیعتاً به نتایج مطلوبتری میرسیدیم.
وی با بیان اینکه مسابقه اشتباهی که در آن همواره تولید انرژی افزایش مییابد و مصرف نیز بالا میرود، در حالی که هیچکس پاسخگو نیست، باید پایان یابد، افزود: همچنین باید هرچه سریعتر سازمان بهینهسازی تأسیس شود. معتقدم در صورت ایجاد این سازمان، باید استقلال عمل به آن داده شود؛ در غیر این صورت، ایجاد این سازمان کارایی لازم را نخواهد داشت.
اجرای ناقص طرحهای بهینهسازی انرژی
مشاور وزیر نفت در امور بهینهسازی انرژی به موضوع تلفات و هدررفت انرژی اشاره و تصریح کرد: در این خصوص مشکلاتی داریم که متأسفانه کسی پاسخگو نیست و بهصورت فنی نه سؤالی پرسیده و نه بهصورت فنی پاسخی به آن داده میشود. طبیعتاً پرسشی هم که در مجلس مطرح میشود با عنوان سؤال یا استیضاح خروجی خاصی ندارد.
رحیمیمظفری به طرح جایگزینی بخاریهای قدیمی و جدید اشاره و اظهار کرد: بعضاً مشاهده میکنیم که طرح مناسبی همچون جایگزینی بخاریهای کممصرف ارائه میشود، اما در اجرا مسیر آن بهطور کلی تغییر میکند، یا بهصورت اشتباه و ناقص اجرا میشود و برای آن برنامهریزی مشخصی وجود ندارد.
وی گفت: مواردی که اشاره شد تنها نمونهای است که پاسخ میدهد چرا سیاستهای مدیریت مصرف تاکنون جواب نداده و به کاهش ناترازی انرژی منجر نشده است. هرچند نباید یأس و ناامیدی ایجاد کنیم، اما واقعاً مسیری که پیش میرویم قطعاً مسیر درستی نیست و از آن نتیجه نخواهیم گرفت.
در مقابل ناترازی انرژی از حالت شعار خارج شویم و پاسخگو باشیم
رئیس مجمع امور نمایندگان مجلس با بیان اینکه در بحث ناترازی انرژی شعار کارشناسی داده میشود، اما کار بهصورت کارشناسی پیش نمیرود، افزود: به اعتقاد بنده احداث پروژههای مگاواتی، مُسکنهای مقطعی برای رفع ناترازی انرژی هستند و در آینده نزدیک هزینههای آن بیش از درآمدهای آن خواهد بود و طبیعتاً نمیتواند به ناترازی کمک زیادی کند و البته چالشهای بوروکراسی فنی و اداری را نیز افزایش میدهد و وزارت نیرو طی سالهای آینده باید پاسخگوی این چالشها باشد.
رحیمیمظفری تصریح کرد: امروز باید در مقابل ناترازی انرژی از حالت شعار خارج شویم و پاسخگو باشیم.
وی در پاسخ به این پرسش که چه تجربیات موفقی از کشورهای دیگر در زمینه مدیریت ناترازی انرژی وجود دارد که ایران میتواند از آنها الگوبرداری کند، اظهار کرد: دانمارک یکی از کشورهایی بود که در بحث توسعه نیروگاهها موفق عمل کرد و سرمایهگذاری مناسبی نیز انجام داد و توانست طی مدت کوتاهی ۳۰ درصد شدت مصرف انرژی خود را کاهش دهد، همچنین ژاپن کشوری بوده که در بحث افزایش بهرهوری انرژی در آسیا موفقیتهای بزرگی کسب کرده است. چین و عربستان سعودی نیز ازجمله کشورهایی هستند که در بخش رفع ناترازی انرژی و سرمایهگذاری در بهینهسازی و کاهش شدت مصرف انرژی کارهای بزرگی انجام دادهاند.
مشاور وزیر نفت در امور بهینهسازی انرژی گفت: اگر بخواهیم در بحث رفع ناترازی انرژی به نتیجه مطلوبی برسیم ابتدا باید عزم و اراده برای حل این موضوع ایجاد کنیم و سپس فارغ از دیدگاههای سیاسی کار بهصورت کارشناسی انجام شود، زیرا معتقدم دستگاههایی در کشور داریم که خارج از دولت بوده و هم تولیدکننده و مصرفکننده بزرگ انرژی هستند و به هیچ عنوان از دولت نیز تبعیت نمیکنند، بنابراین با جزیرهای عمل کردن در بحث انرژی به نتیجه نخواهیم رسید.
نظر شما