فاتح بادپروا دبیر هجدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این رویداد عنوان کرد: پس از انتشار فراخوان جشنواره، از داخل و خارج کشور آثار بسیاری دریافت شد و از ۳۱ استان کشور تنها سه استان در کشور اثری برای حضور در این دوره ارسال نکردند. به عنوان تخصصی‌ترین جشنواره تئاتر خیابانی کشور در حال حاضر در حال بررسی و آسیب‌شناسی دلایل ارسال نشدن اثر از این سه استان هستیم تا در دوره‌های بعدی شاهد حضور هنرمندانی از سراسر کشور باشیم.

دبیر جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان با اشاره به بخش‌های مختلف این دوره گفت: هجدهمین جشنواره در بخش‌های مسابقه آزاد، آیینی و سنتی، دیگرگونه‌های اجرایی، کودک و نوجوان، پژوهش (شامل پایان‌نامه‌های دانشجویی)، نیشمان و برگزیده جشنواره‌ها از ۴ تا ۸ آبان برگزار خواهد شد.

بادپروا با بیان اینکه در این دوره توجه ویژه‌ای به موضوع «گردشگری و اقتصاد گردشگری بر پایه هنر» شده است، افزود: نمایشگاه ویژه‌ای برای معرفی جاذبه‌های گردشگری مریوان، صنایع دستی و غذاهای محلی برپا خواهد شد تا ارتباط میان هنر، مردم و رونق اقتصادی گردشگری تقویت شود.

وی درباره حضور گروه‌های خارجی در این دوره توضیح داد: هیچ‌گاه تحریم‌ها و فشارهای خارجی مانع معرفی و انفعال فرهنگ ‌و هنر ایران نشده است. امسال نیز بیش از ۴۰ کشور از جمله اسپانیا، ایتالیا، عراق، ارمنستان، صربستان، هند و چند کشور دیگر متقاضی حضور در جشنواره شده‌اند.

بادپروا حضور گسترده گروه‌های خارجی را نشانه‌ای از تداوم تأثیرگذاری فرهنگی ایران در عرصه بین‌الملی دانست و گفت: ممکن است در برخی سال‌ها ارتباطات بین‌المللی ما محدودتر شده باشد اما میزان مشارکت در این دوره نشان می‌دهد که صدای فرهنگ و هنر ایران همچنان در جهان شنیده می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به مشکلات به وجود آمده در حوزه بین‌الملل جشنواره هجدهم تئاتر خیابانی مریوان، اظهار کرد: چند روزی است که فعالیت‌های ما در بخش بین‌الملل دچار وقفه شده است؛ گویا تغییراتی در اداره‌کل هنرهای نمایشی صورت گرفته که این مسئله به روند اجرایی جشنواره لطمه زده است زیرا مدیریت بخش بین‌الملل جشنواره بر عهده بخش بین‌الملل اداره کل هنرهای نمایشی است و امیدوارم هرچه زودتر این اختلال برطرف شود تا ارتباط با گروه‌های بین‌المللی از سر گرفته شود.

بادپروا تأکید کرد: مریوان در نقطه صفر مرزی قرار دارد و به‌نوعی دروازه‌ای برای دیده‌شدن فرهنگ ایران در جهان است. حضور گروه‌های خارجی در این شهر، پیام‌آور صلح و دوستی ملت ایران در میان ملت‌های دیگر است. از این‌رو ایجاد وقفه در بخش بین‌الملل امری نابخشودنی است.

وی یادآور شد: در صورت ادامه این وضعیت و تعطیلی بخش بین‌الملل، افراد مقصر باید پاسخگو باشند. همه تلاش‌ها برای تداوم ارتباطات فرهنگی در بخش بین‌الملل ادامه دارد و امیدوارم با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، این بخش دوباره به روزهای پرتحرک خود بازگردد.

دبیر جشنواره تئاتر خیابانی مریوان در پایان گفت: فرهنگ ایران هیچ‌گاه در مرزها متوقف نشده است. همان‌طور که فراخوان جشنواره بازتاب جهانی داشت ما نیز باید با استمرار این تعاملات، چرخه فرهنگی را فعال نگه داریم تا مریوان همچنان نقطه تلاقی هنرمندان ایران و جهان باقی بماند.