برگزاری مسابقه نقاشی ویژه کودکان در جشنواره تئاتر خیابانی مریوان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، با هدف ترویج هنر در میان کودکان و ایجاد ارتباط میان نسل نو با مفاهیم تئاتر خیابانی، مسابقه بزرگ نقاشی ویژه رده سنی زیر ۱۲ سال در آستانه برگزاری هجدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان، برگزار می‌شود.

این مسابقه با موضوع‌های «تئاتر خیابانی» و «محیط زیست» روز پنجشنبه ۲۴ مهر ساعت ۱۵ در پارک شانو شهر مریوان برگزار می‌شود. در پایان، از ۱۸ اثر برگزیده در ایام برگزاری جشنواره قدردانی به عمل می‌آید.

هجدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان با هدف گسترش تئاتر خیابانی، تبادل فرهنگی و تقویت جریان هنری مردمی، به دبیری فاتح بادپروا از ۴ تا ۸ آبان‌ در شهر مریوان برگزار می‌شود.