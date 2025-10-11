۳ هزار قلم انواع لوازم خانگی برقی و ظروف آشپزخانه قاچاق کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مهدی افشاری، رئیس پلیس امنیت اقتصادی گفت: در پی اقدامات اطلاعاتی مشخص شد مقادیری کالای قاچاق خارجی توسط خودروهای شوتی از شهرهای جنوبی منتقل در انباری واقع در قیامدشت تخلیه و نگهداری می شود.

سردار افشاری افزود: بر حسب دستور مرجع قضایی ماموران محل مذکور را مورد بازرسی قرار گرفت و مشخص شد این اجناس فاقد هرگونه اسناد و مدارک گمرکی معتبری هستند و برگه های گمرکی ارائه شده جعلی است.

وی تصریح کرد: بلافاصله متهمان این پرونده شناسایی و دستگیر شده و در بازرسی از محل مذکور ۳ هزار و ۴۸ قلم لوازم برقی آشپزخانه ۲۰۰ قلم ظروف آشپزخانه قاچاق کشف و ضبط شد.

این مقام پلیسی بابیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی اموال کشف شده را بیش از ۱۳۰ میلیارد ریال اعلام کرده اند اضافه کرد: با سرمایه گذاری در ورود و خروج کالای قاچاق و ارز نابودی صنایع کشور را هدف نگیرید از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هر گونه قاچاق و یا احتکار کالا با این پلیس به شماره های ۰۲۱۶۶۷۴۷۳۴۳ ویا ۰۹۹۹۹۸۷۱۳۹۲ تماس بگیرند.