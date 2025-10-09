۳ موتورسیکلت ۲۵ میلیاردی قاچاق در خمینی شهر توقیف شد

سرهنگ علی سبحانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ماموران کلانتری ۱۴ فرماندهی انتظامی شهرستان خمینی شهر حین گشت زنی در حوزه ماموریتی خود ۳ دستگاه موتورسیکلت سنگین که بدون پلاک در سطح شهر تردد می کردند را مشاهده و آنها را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی در ادامه افزود: در بررسی ها و استعلام های صورت گرفته مشخص شد موتورسیکلت ها فاقد اصالت و مدارک معتبر بوده و به صورت قاچاق تهیه شدند که در این خصوص هر ۳ موتورسیکلت توقیف و به یگان انتظامی انتقال یافتند.

فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر ارزش موتورسیکلت های مکشوفه را بنا بر نظر کارشناسان ۲۵ میلیارد ریال اعلام کرد و اظهار داشت: در این خصوص پرونده تشکیل و راکبان موتورسیکلت ها نیز برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.