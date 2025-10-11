به گزارش خبرنگار مهر، عباس علی‌آبادی، پیش از ظهر شنبه، در مراسمی که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد و به مناسبت افتتاح و آغاز عملیات اجرایی پروژه‌های نیروگاه خورشیدی بود، ضمن تشریح پیشرفت‌های اخیر در حوزه انرژی‌های پاک، اعلام کرد: ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر کشور اکنون به بیش از ۲۵۵۰ مگاوات رسیده است.

وزیر نیرو با اشاره به سهم هر بخش در این میزان، افزود: بیش از ۲۰۳۰ مگاوات از این ظرفیت متعلق به انرژی خورشیدی، حدود ۳۷۰ مگاوات مربوط به انرژی باد، ۱۰۰ مگاوات برق‌آبی کوچک و ۳۷۲ مگاوات شامل توربین‌های انبساطی و نیروگاه‌های زیست‌توده و بیوگاز است.

علی‌آبادی ضمن تاکید بر اهمیت زیست‌محیطی توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، گفت: بهره‌برداری از نیروگاه‌های خورشیدی جدید باعث صرفه‌جویی ماهانه معادل ۱۲۴ میلیون مترمکعب گاز طبیعی و کاهش سالانه ۲۵۷ هزار تن انتشار گازهای گلخانه‌ای شده است، اگر این آمار را به کل ظرفیت تولید تجدیدپذیر تعمیم دهیم، میلیون‌ها تن گازهای مضر از ورود به اتمسفر جلوگیری شده است که این امر اهمیت محیط زیستی پروژه‌ها را به وضوح نشان می‌دهد.

وی با اشاره به رشد قابل توجه سرعت اجرای پروژه‌های خورشیدی تصریح کرد: اگر پیش از این ظرفیت احداث نیروگاه‌های خورشیدی در کشور سالانه حدود ۱۰۰ مگاوات بود، اکنون شاهد آن هستیم که به صورت هفتگی ۱۰۰ مگاوات نیروگاه جدید خورشیدی در حال بهره‌برداری یا ساخت است.

وزیر نیرو همچنین بیان کرد: در سال گذشته بیش از ۲۳۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی و ۴۰۰۰ مگاوات ظرفیت تولید برق حرارتی به شبکه سراسری افزوده شده است که این افزایش شامل تکمیل واحدهای نیمه‌تمام و بهبود عملکرد نیروگاه‌های موجود می‌شود.

علی‌آبادی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش مهم توسعه نیروگاه‌های پراکنده و مشارکت فعال بخش خصوصی اشاره کرد و افزود: علاوه بر افزایش تولید، مدیریت مصرف انرژی نیز یک اولویت مهم برای وزارت نیرو است. وی از راه‌اندازی بازار بهینه‌سازی انرژی خبر داد و گفت: نخستین توکن صرفه‌جویی انرژی روز گذشته منتشر شد که گامی موثر در مدیریت تقاضا و کاهش هزینه‌های بهینه‌سازی انرژی نسبت به تولید محسوب می‌شود.

وزیر نیرو در پایان ضمن قدردانی از استانداران به ویژه استاندار تهران برای فراهم کردن زمین و تسهیلات لازم جهت اجرای پروژه‌های جدید به ظرفیت ۴۰۰ مگاوات، ابراز امیدواری کرد این اقدامات، جایگاه کشور در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر را در سطح منطقه بهبود بخشد.