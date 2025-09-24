نیروگاه خورشیدی زرین بروجن وارد مدار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با آغاز مهرماه، نیروگاه خورشیدی ۶ مگاواتی شرکت سبز خودروی زرین واقع در گردنه حلوایی شهرستان بروجن با اعتبار ۱۸۰ میلیارد ریال و با حضور برخط وزیر نیرو، استاندار چهارمحال و بختیاری، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، مدیرعامل شرکت توزیع برق استان، نمایندگان سازمان ساتبا و جمعی از سرمایهگذاران بخش خصوصی افتتاح شد.
در این مراسم، علی آبادی وزیر نیرو ضمن تبریک هفته دفاع مقدس، از اتصال ۲۰۵ مگاوات نیروگاه خورشیدی به شبکه سراسری برق کشور خبر داد و گفت: از این میزان، ۱۰۰ مگاوات مربوط به نیروگاههای مقیاس کوچک و ۱۰۵ مگاوات مربوط به پروژههای خورشیدی در استانهای چهارمحال و بختیاری، فارس، سیستان و بلوچستان و سایر مناطق کشور است که در قالب پویش «ایران آباد» به بهرهبرداری میرسند.
جعفر مردانی، استاندار چهارمحال و بختیاری نیز در این آئین با اشاره به ظرفیتهای استان در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر، اظهار داشت: با همکاری دستگاههای اجرایی، مصمم به جذب سرمایهگذار و تسهیل فرآیند احداث نیروگاههای خورشیدی هستیم تا استان را به یکی از قطبهای تولید برق خورشیدی کشور تبدیل کنیم. پوی توسعه نیروگاههای خورشیدی را زمینهساز تقویت زیرساختهای انرژی کشور و ارتقای کیفیت زندگی در مناطق کمبرخوردار دانست.
مجید فرهزاد مدیرعامل شرکت توزیع برق استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به فعالیتهای کارگروه رفع موانع احداث نیروگاههای خورشیدی، گفت: تاکنون ۶۸ موافقتنامه با ظرفیت ۸۱۲ مگاوات در استان صادر شده که ۱۲ نیروگاه با ظرفیت ۶۵ مگاوات تا پایان سال جاری به بهرهبرداری خواهد رسید.
در پایان مراسم، از مدیریت شرکت سبز خودروی زرین بهدلیل تکمیل پروژه در مدت زمان کوتاه چهار ماه، تقدیر بهعمل آمد.
نظر شما