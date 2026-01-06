دریافت حقابه از افغانستان جدی تر از گذشته دنبال می شود

به گزارش خبرنگار مهر عباس علی آبادی وزیر نیرو در جمع خبرنگاران گفت: در ابتدای دولت ظرفیت منصوب انرژی‌های خورشیدی حدود ۶۰۰ مگاوات بود اما اکنون باید گفت خوشبختانه از ۴۰۰۰ مگاوات عبور می‌کند.

وی ادامه داد: در بخش‌های آب و برق کشور فرآیندهای بسیار مهمی با تمرکز بر کاهش مصرف بی‌رویه و غیربهره‌ور و تمرکز بر تولید مبتنی در نیروگاه‌های تجدیدپذیر و تکمیل واحدهای سیکل ترکیبی با محوریت هوشمندسازی در حال انجام است.

وزیر نیرو با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه آب و برق اضافه کرد: همه اقداماتی که در دو حوزه آب و برق در حال اجراست، به صورت همزمان پیش می‌روند. در حالی که ممکن است در بخش برق بیشتر گزارش داده شده باشد، گواهی صرفه جویی آب در حال طراحی و فراهم شدن سازوکار است.

علی‌آبادی به توسعه تصفیه فاضلاب و بازچرخانی اشاره کرد و گفت: یکی از مسائل مهمی که در حال پیگیری است، توسعه تصفیه فاضلاب به ویژه در بخش‌های صنعتی است، ما فرصت‌هایی برای بخش خصوصی ایجاد کرده‌ایم. طرح مهم و بزرگی در حال مطالعه است که پس از بررسی و تأیید، به مرحله اجرا در خواهد آمد، بحث پروژه شیرین‌سازی از آب دریا به منظور تأمین آب نوار ساحلی کشور از آب شرین‌سازی است.

وزیر نیرو درباره آخرین وضعیت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر توضیح داد: فرآیندها دینامیک است و هر لحظه اعداد تغییر می‌کند اما به صورت کلی درحال حاضر به عدد ۴۰۰۰ مگاوات نزدیک می‌شویم که عدد قابل توجهی است.

علی آبادی در ادامه به آخرین وضعیت دریافت حقابه افغانستان اشاره کرد و گفت: کشور ما و ترکمنستان از رودخانه هریرود حقابه دارند اما کشور همسایه در بالادست سد سلما را احداث کرده که باید برای دریافت حقابه سد دوستی مذاکره کنیم. در این راستا روز گذشته رئیس‌جمهور به مقامات سیاسی کشور دستور دادند که در این زمینه فعال‌تر شوند.

وی با بیان اینکه ما آمادگی همه نوع همکاری را داریم، خاطرنشان کرد: مذاکرات فراوانی با طرف افغان داشتیم، اگرچه سال گذشته نتوانستیم تمامی حقابه خودمان را دریافت کنیم. امسال به دلیل بارش‌های بهتر بتوانیم حقابه خودمان را دریافت کنیم. بنابراین مذاکرات با طرف افغان درحال انجام است و بنده دو بار از طرف افغانستانی برای حضور در ایران دعوت کردم و بار سوم هم دعوت می‌کنم، اما دفعه بعد آمادگی داریم هیأتی را به این کشور اعزام کنیم تا از نزدیک موضوع را با جدیت پیگیری کنند.