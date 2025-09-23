  1. اقتصاد
۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۵۷

ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر ایران از مرز ۲۳۰۰ مگاوات گذشت

وزیر نیرو گفت:با بهره بردای از ۲۰۵ مگاوات ظرفیت جدید نیروگاه خورشیدی در کشور، ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر ایران از مرز ۲۳۰۰ مگاوات گذشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، عباس علی‌آبادی در مراسم آغاز بهره‌برداری از نیروگاه خورشیدی به ظرفیت ۲۰۵ مگاوات به ارزش سرمایه‌گذاری ۶,۱۵۰ میلیارد تومان و آغاز عملیات اجرایی ۷۵ مگاوات نیروگاه خورشیدی به ارزش ۲۲۵۰ میلیارد تومان، ضمن تبریک هفته دفاع مقدس، گفت: در تلاش هستیم تا ناترازی های موجود را برطرف کنیم اما نیاز است تا برای تحقق کامل این موضوع شاهد جذب مشارکت حداکثری مردم در حوزه بهینه سازی و صرفه جویی در مصرف برق باشیم.

وی با بیان اینکه با افتتاح ۲۰۵ مگاوات نیروگاه خورشیدی جدید، ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر ایران از مرز ۲۳۰۰ مگاوات گذشت، اضافه کرد: امروز همچنین عملیات اجرایی نیروگاه‌های خورشیدی به ظرفیت ۷۵ مگاوات و به ارزش ۲,۲۵۰ میلیارد تومان در سراسر کشور آغاز می‌شود.

وزیر نیرو اضافه کرد: هدف ما این است تا با ترویج مصرف صحیح و بهینه توسعه و رفاه ملی کشور را افزایش دهیم. به بیان دیگر هدف ما کم کردن مصرف برق نیست بلکه ترویج مصرف بهینه آن است.

وی افزود: باید توجه داشته باشیم که گرچه نیروگاه‌های تجدیدپذیر پاک بوده و دوستدار محیط زیست هستند.، اما این به معنای بی تأثیری آن در محیط زیست نیست. بنابراین باید با مصرف بهینه و صحیح میزان تولید و آسیب‌ها را کاهش دهیم. لذا به دوستان خود توصیه می‌کنیم تا پیش‌بینی‌های لازم را جهت کاهش آثار تخریبی این نیروگاه‌ها انجام دهند چراکه حفظ محیط زیست از اولویت‌های اول و بسیار مهم ما است.

وزیر نیرو اقدام بعدی را اهتمام به ذخیره‌سازی برق تولیدی به ویژه در ساعات مصرف نام برد و افزود: حدود ۱۲۵۰۰ نیروگاه برق آبی در کشور وجود دارد که به ذخیره سازی انرژی کمک می‌کند.

به گفته وی؛ توسعه شبکه و رفع گلوگاه‌ها و موانع در کنار ظرفیت ایجاد شده از اقدامات دیگری است که نیاز است در این راه به آن توجه شود، چراکه هرچه استان‌ها توسعه یابند محدودیت‌ها کمتر شده و بیشتر از توسعه خود بهره مند خواهند شد.

علی آبادی با اشاره به اقدامات حوزه آب نیز گفت: از ابتدای آغاز پویش ایران آباد جمعاً ۱۸۵ پروژه با ارزش سرمایه‌گذاری بیش از ۱۰۵ هزار میلیارد تومان افتتاح و عملیات اجرایی ۲۶ پروژه با ارزش سرمایه‌گذاری بالغ بر ۲۳۵.۶ میلیارد تومان آغاز شده است که از این میزان ۳۷ پروژه در حوزه آب و آبفا و ۱۵۰ پروژه در حوزه برق و انرژی است.

