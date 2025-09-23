به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، عباس علیآبادی در مراسم آغاز بهرهبرداری از نیروگاه خورشیدی به ظرفیت ۲۰۵ مگاوات به ارزش سرمایهگذاری ۶,۱۵۰ میلیارد تومان و آغاز عملیات اجرایی ۷۵ مگاوات نیروگاه خورشیدی به ارزش ۲۲۵۰ میلیارد تومان، ضمن تبریک هفته دفاع مقدس، گفت: در تلاش هستیم تا ناترازی های موجود را برطرف کنیم اما نیاز است تا برای تحقق کامل این موضوع شاهد جذب مشارکت حداکثری مردم در حوزه بهینه سازی و صرفه جویی در مصرف برق باشیم.
وی با بیان اینکه با افتتاح ۲۰۵ مگاوات نیروگاه خورشیدی جدید، ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر ایران از مرز ۲۳۰۰ مگاوات گذشت، اضافه کرد: امروز همچنین عملیات اجرایی نیروگاههای خورشیدی به ظرفیت ۷۵ مگاوات و به ارزش ۲,۲۵۰ میلیارد تومان در سراسر کشور آغاز میشود.
وزیر نیرو اضافه کرد: هدف ما این است تا با ترویج مصرف صحیح و بهینه توسعه و رفاه ملی کشور را افزایش دهیم. به بیان دیگر هدف ما کم کردن مصرف برق نیست بلکه ترویج مصرف بهینه آن است.
وی افزود: باید توجه داشته باشیم که گرچه نیروگاههای تجدیدپذیر پاک بوده و دوستدار محیط زیست هستند.، اما این به معنای بی تأثیری آن در محیط زیست نیست. بنابراین باید با مصرف بهینه و صحیح میزان تولید و آسیبها را کاهش دهیم. لذا به دوستان خود توصیه میکنیم تا پیشبینیهای لازم را جهت کاهش آثار تخریبی این نیروگاهها انجام دهند چراکه حفظ محیط زیست از اولویتهای اول و بسیار مهم ما است.
وزیر نیرو اقدام بعدی را اهتمام به ذخیرهسازی برق تولیدی به ویژه در ساعات مصرف نام برد و افزود: حدود ۱۲۵۰۰ نیروگاه برق آبی در کشور وجود دارد که به ذخیره سازی انرژی کمک میکند.
به گفته وی؛ توسعه شبکه و رفع گلوگاهها و موانع در کنار ظرفیت ایجاد شده از اقدامات دیگری است که نیاز است در این راه به آن توجه شود، چراکه هرچه استانها توسعه یابند محدودیتها کمتر شده و بیشتر از توسعه خود بهره مند خواهند شد.
علی آبادی با اشاره به اقدامات حوزه آب نیز گفت: از ابتدای آغاز پویش ایران آباد جمعاً ۱۸۵ پروژه با ارزش سرمایهگذاری بیش از ۱۰۵ هزار میلیارد تومان افتتاح و عملیات اجرایی ۲۶ پروژه با ارزش سرمایهگذاری بالغ بر ۲۳۵.۶ میلیارد تومان آغاز شده است که از این میزان ۳۷ پروژه در حوزه آب و آبفا و ۱۵۰ پروژه در حوزه برق و انرژی است.
