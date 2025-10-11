امام جمعه زاهدان خواستار تجهیز بیشتر نیروهای انتظامی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله مصطفی محامی در دیدار با سردار احمدرضا رادان، فرمانده انتظامی کشور، ضمن تقدیر از تلاش‌های نیروهای انتظامی به‌ویژه در استان سیستان و بلوچستان و همچنین سردار اسحاقی، فرمانده انتظامی استان، از مجاهدت‌ها و خدمات آنان در برقراری امنیت قدردانی کرد و هفته انتظامی را به مجموعه ناجا تبریک گفت.

️نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان با اشاره به برخی مسائل مرتبط با استان از جمله حوادث هشتم مهرماه ۱۴۰۱ و برگزاری نشست صلح و وفاق در سیستان و بلوچستان، بر ضرورت رسیدگی بیشتر به وضعیت پرسنل انتظامی استان تأکید کرد.

️وی با بیان اینکه نیروهای انتظامی در خط مقدم مقابله با تهدیدات امنیتی قرار دارند، خواستار تجهیز آنان به خودروهای ضدگلوله برای ارتقای ایمنی در برابر حملات تروریستی و همچنین توجه ویژه به مسائل معیشتی و مالی آنان شد.

️در ادامه، سردار احمدرضا رادان فرمانده انتظامی کشور نیز با قدردانی از آیت‌الله محامی به‌دلیل حمایت‌ها و نگاه ویژه ایشان به استان و جامعه شیعه و اهل سنت و خصوصا فراجا، بر اهمیت امنیت مرزهای سیستان و بلوچستان تأکید کرد و گفت: بر اساس تأکیدات نماینده ولی‌فقیه و با توجه به اهمیت موضوع مرز، از برادران اهل سنت نیز در مجموعه انتظامی جذب کرده‌ایم و در حال جذب بیشتر هستیم.