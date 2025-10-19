بیانیه قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه در خصوص ترور بزرگان اهل سنت

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی قرارگاه قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور بیانیه‌ای، جنایت اخیر گروهک‌های تروریستی در به شهادت رساندن بزرگان و سران طوایف اهل‌سنت استان سیستان و بلوچستان را به شدت محکوم کرد.

در این بیانیه آمده است:

وحدت، برادری و همزیستی مسالمت‌آمیز مردم غیور و مؤمن خطه جنوب شرق کشور، همواره زبانزد خاص و عام بوده و دشمنان این سرزمین با اقدامات کور و ناجوانمردانه خود درصدد برهم زدن این انسجام ملی هستند.

گروهک‌های مزدور و وابسته به رژیم منحوس اسرائیل با ارتکاب جنایات اخیر و به شهادت رساندن جمعی از بزرگان و سران طوایف اهل‌سنت، از جمله شهیدان گرانقدر ملاکمال، رضا آذرکیش، پرویز کدخدایی، شمس آسکانی و… بار دیگر ماهیت پلید و ضداسلامی خود را آشکار کردند.

ضمن محکومیت قاطع این اقدامات تروریستی اعلام می‌دارد: چنین جنایاتی هرگز خللی در اراده راسخ ملت ایران و وحدت مثال‌زدنی شیعه و سنی در سیستان و بلوچستان ایجاد نخواهد کرد و ملت بصیر و ولایتمدار منطقه همچنان با هوشیاری و اتحاد، در برابر توطئه‌های دشمنان اسلام و ایران عزیز خواهند ایستاد.

عاملان و آمران این جنایات به زودی به سزای اعمال ننگین خود خواهند رسید و نیروهای مقتدر امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی ایران با قاطعیت، پاسخ درخور این اقدامات ددمنشانه را خواهند داد.