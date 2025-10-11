  1. استانها
حیدری: دلگان با ۷۵ روز دمای بالای ۴۵ درجه رکورددار گرمای شدید است

زاهدان - مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان گفت: شهرستان دلگان در سیستان و بلوچستان با ثبت ۷۵ روز دمای بالای ۴۵ درجه رکورد دار گرمترین شهر در استان است.

محسن حیدری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش محسوس دما نسبت به سال گذشته گفت: بیشترین میانگین دما مربوط به شهرستان دلگان با مقدار ۲۹.۳ درجه سلسیوس بوده که نسبت به سال قبل ۰.۷ و نسبت به میانگین بلندمدت ۱.۳ درجه سلسیوس افزایش داشته است.

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان افزود: بیشترین دمای حداکثر مطلق نیز در دلگان با ۵۰.۵ درجه سلسیوس به ثبت رسیده که در مقایسه با سال قبل ۱.۳ درجه افزایش یافته است.

وی ادامه داد: ایرانشهر با ۱۴۱ روز دمای بیش از ۴۰ درجه، بدون تغییر نسبت به سال گذشته اما با افزایش ۴ روز نسبت به میانگین بلندمدت مواجه بوده است. همچنین دلگان با ۷۵ روز دمای بالای ۴۵ درجه، رکورددار گرمای شدید در استان است.

