سردار اسحاقی: ۳۰۰ کیلوگرم مواد افیونی در سراوان کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد رضا اسحاقی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان سراوان برابر اخبار و اطلاعات واصله از فعالیت قاچاقچیان مواد افیونی که اقدام به حمل و نگهداری مواد مخدر در محورهای فرعی به سمت سراوان می‌کردند، مطلع شدند.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان افزود: مأموران موفق به شناسایی سوداگران مرگ در مسیرهای فرعی شهرستان شده که فوراً اقدام به دستگیری آنان نموده که قاچاقچیان مواد مخدر با به جا گذاشتن مواد از محل متواری شدند.

وی تصریح کرد: در پاکسازی از محل مذکور مقدار ۳۰۰ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف و ضبط شد.

سردار اسحاقی با اشاره به اینکه شناسایی و دستگیری قاچاقچیان در دستور کار قرار دارد خاطر نشان کرد: پلیس با سوداگران مرگ و قاچاقچیان افیونی برخورد قاطع و قانونی می‌کند و هرگز اجازه جولان به آنها را نخواهد داد.