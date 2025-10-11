علمای اهل سنت: حافظان امنیت نقش کلیدی در توسعه سیستان و بلوچستان دارند

خبرگزاری مهر-گروه استان ها: در استان سیستان و بلوچستان که دشمنان آمریکایی و صهیونیستی حساب ویژه ای با توجه به موقعیت جغرافیایی آن باز کرده اند، اهمیت هفته نیروی انتظامی و پاسداشت تلاش ها و فداکاری های حافظان امنیت دوچندان است؛ چراکه این منطقه بهدلیل موقعیت مرزی، تنوع فرهنگی و گستردگی جغرافیایی و تلاش دشمن برای دو قطبی سازی مذهبی و قومیتی، با چالشهای امنیتی ویژهای روبهروست. نیروهای انتظامی در این استان نقش محوری در مقابله با قاچاق، مبارزه با مواد مخدر، حفظ امنیت جادهها و تأمین آرامش شهروندان ایفا میکند.
هفته نیروی انتظامی در سیستان و بلوچستان تنها یادآور تلاشهای فیزیکی نیروهای امنیتی نیست، بلکه نمادی از همبستگی، صبر و خدمت خالصانه است. گرامیداشت این هفته فرصتی برای تأمل در ارزش امنیت، قدردانی از فداکاری مأموران و تأکید بر نقش همکاری مردم در حفظ آرامش و توسعه پایدار این خطه مرزی و پرافتخار ایران است.
نقش اعتماد متقابل در تحقق امنیت پایدار
استاد دانشگاه فرق و مذاهب و حوزه علمیه رسالت زاهدان در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به شرایط حساس کنونی کشور، بر ضرورت حفظ و تقویت اعتماد متقابل میان مردم، علما، مسئولان و نیروهای امنیتی تأکید کرد.
مولوی عبدالله نارویی با بیان اینکه امنیت یکی از مهمترین مؤلفههای جامعه است؛ افزود: دشمنان با تمام توان خود در تلاشاند تا کشور را دچار چالش و ناامنی کنند، از اینرو وظیفه علما، اندیشمندان و نخبگان است که با آگاهیبخشی به جوانان و مردم، اهمیت امنیت و نقش اعتماد را در پایداری جامعه تبیین کنند.
وی با اشاره به پیوند میان امنیت و اعتماد گفت: اعتماد و امنیت لازم و ملزوم یکدیگرند. اگر میان مردم و مسئولان، و میان مردم و نیروهای انتظامی و امنیتی اعتماد متقابل برقرار باشد، امنیت پایدار خواهد بود. اما اگر این اعتماد از بین برود، دشمن از شکافهای اجتماعی سوءاستفاده خواهد کرد.
علما و ریش سفیدان؛ پیشگامان اعتماد سازی و جلوگیری انحراف جوانان در جامعه هستند
استاد دانشگاه فرق و مذاهب و حوزه علمیه نقش علما و ریش سفیدان را در ایجاد فضای اعتماد بسیار مهم دانست و خاطرنشان کرد: علما و بزرگان طوایف باید پیشگام اعتمادسازی باشند و با تبیین صحیح نقش مردم و مسئولان، زمینه همدلی و همکاری را فراهم کنند. اعتماد متقابل، امنیت اقتصادی، اجتماعی و حتی جانی را به همراه دارد.
وی همچنین ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی گفت: این عزیزان با فداکاری از مرزها و امنیت مردم دفاع میکنند و جان خود را در راه حفظ آرامش جامعه میگذارند. پیامبر اکرم (ص) فرمودهاند: کسی که با نیت خالص در راه خدا از مرزها و امنیت مسلمانان پاسداری کند، پاداشی بهتر از دنیا و آنچه در آن است خواهد داشت.
نارویی در پایان تأکید کرد: در شرایطی که دشمنان درصدد ایجاد ناامنی هستند، تقویت جو اعتمادسازی در جامعه یک ضرورت اساسی است. همه ما از مردم گرفته تا علما، دانشگاهیان و نیروهای امنیتی ـ باید در این مسیر همکاری کنیم تا امنیت پایدار در کشور حفظ شود.
امنیت اساسی ترین نیاز هر جامعه است که توسط حافظان امنیت برقرار می شود
استاد دانشگاه فرق و مذاهب زاهدان در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: امنیت، یکی از اساسیترین نیازها و ارکان هر جامعه است. بدون وجود امنیت، هیچ حرکت و پیشرفت پایداری در زمینههای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی شکل نمیگیرد. بر اساس ایدئولوژی اسلامی نیز، امنیت و اقتصاد دو شاخصه مهم هستند که خداوند متعال آنها را از اهداف اصلی پیامبران الهی ذکر کرده است.
ابراهیم منعم زاده افزود: وقتی به آیات قرآن کریم نگاه میکنیم، در سوره فیل و بهویژه در سوره قریش، خداوند ذات خود را اینگونه معرفی میکند: الَّذِی أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ؛ یعنی خدایی که شما را از گرسنگی رهایی بخشید و از ترس و ناامنی در امان داشت. از این آیات روشن میشود که امنیت نعمتی الهی و از پایههای اصلی زندگی انسانی است.
استاد دانشگاه فرق و مذاهب بیان کرد: هرکس در مسیر تأمین امنیت جامعه تلاش میکند و در این راه زحمتی متحمل میشود، کاری ارزشمند و الهی انجام میدهد و زحمات او قابل تقدیر است.
نیروی انتظامی از خود مردم و برای مردم هستند
وی تاکید کرد: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز حقیقتاً یکی از نیروهای بسیار قابل احترام است که در راستای حفظ امنیت و آرامش مردم تلاش شبانهروزی دارد.
منعم زاده خاطرنشان کرد: امنیت امروز استان و کشور، مرهون کوششها و مجاهدتهای همین نیروهای دلسوز است. ما از صمیم قلب از همه این عزیزان تشکر میکنیم و باور داریم که نیروی انتظامی از خود مردم است و مردم نیز باید این نیرو را از خودشان بدانند.
وی در پایان گفت: لازمه یک جامعه خوب، سالم و ایدهآل، ارتباط صمیمی و متقابل میان مردم و نیروی انتظامی است.
توسعه و پیشرفت در سایه امنیت رقم محقق می شود
امنیت در سیستان و بلوچستان، حاصل همکاری نزدیک مردم و تلاش خستگیناپذیر نیروی انتظامی است. نتیجه سالها مجاهدت، امروز در آرامش شهرها، رونق مسیرهای تجاری و افزایش احساس اعتماد عمومی نمایان شده است.
نیروی انتظامی با رویکردی انسانی و فرهنگی، امنیت را نه صرفاً در مقابله با جرم، بلکه در گسترش آگاهی، عدالت و همزیستی مسالمتآمیز میان اقوام جستوجو میکند.
امنیت پایدار در سیستان و بلوچستان زمانی تحقق یافته که پلیس و مردم در کنار هم ایستادهاند، نه در برابر هم. این همدلی، رمز پیشرفت و نشانه بلوغ اجتماعی منطقهای است که سالها با عشق به وطن و ایمان به آرامش، راه توسعه را دنبال میکند.
